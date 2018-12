L'actualité du jazz : Van Morrison, la voix du prophète

Au sommaire aujourd'hui

Van Morisson à la Une

Cet album de Van Morisson de quatorze titres, “The Prophet Speaks” qui paraît chez Caroline/Universal, fait suite à une série d’albums rapprochés (“Roll With The Punches”, “Versatile” et “You're Driving Me Crazy”). Chacun d’entre eux plonge dans les styles musicaux qui continuent à inspirer Van Morisson : le jazz vocal et le R’n’B. Cette fois, Van Morisson aborde une série de classiques incontestables du blues et de la soul, ceux de John Lee Hooker, Sam Cooke et Solomon Burke (entre autres) et se les réapproprie complètement. En plus de ces classiques, “The Prophet Speaks” présente six nouvelles compositions du chanteur irlandais.

Dans “The Prophet Speaks” Van Morisson retrouve l'incroyable multi-instrumentiste Joey DeFrancesco (l'artiste co-crédité sur You're Driving Me Crazy) avec son groupe (Troy Roberts au saxophone ténor, Dan Wilson à la guitare et Michael Ode à la batterie).

