L'actualité du jazz : Umlaut Big Band : Don Redman retrouvé par la patrouille

Le Umlaut Big Band. Pierre-Antoine Badaroux invité de Alex Dutilh

Jazz Bonus article Jazz Bonus : hommage à Hamiet Bluiett

Entre patrimoine, création et fête, l’album live « The King of Bungle Bar » du Umlaut Big Band est une biographie musicale, vivante et subjective de Don Redman, multi-instrumentiste américain et grand maître de l'orchestration pour big bands des années 20… aux années 60 !

Ce répertoire unique est le fruit d’un travail approfondi de transcriptions et réarrangements à partir d’enregistrements d’époque et de partitions, pour certaines inédites dénichées à New York. Sous la direction de Pierre-Antoine Badaroux, les quatorze musiciens, issus de la nouvelle garde du jazz français, poursuivent leur travail de mise en lumière de figures encore trop oubliées de l’histoire du jazz, avec une générosité et un enthousiasme communicatifs.

Des sous-sols de la Public Library d’Harlem aux planches du Lavoir Moderne Parisien de la Goutte d’Or, une invitation unique à savourer ensemble au présent une musique sans âge.

Pierre-Antoine Badaroux (direction artistique, sax alto)

Antonin-Tri Hoang (saxophone alto, clarinette)

Geoffroy Gesser, Pierre Borel (sax ténor, clarinette)

Benjamin Dousteyssier (saxophones alto, baryton, basse)

Brice Pichard, Louis Laurain, Emil Strandberg (trompette)

Fidel Fourneyron, Michaël Ballue (trombone)

Romain Vuillemin (guitare, banjo)

Bruno Ruder (piano)

Sebastien Beliah (contrebasse)

Antonin Gerbal (batterie)

Où écouter le Umlaut Big Band

A Limoges (87) mardi 09 octobre à 21h au Centre Culturel John Lennon dans le cadre du Hot Vienne se la joue jazz

mardi 09 octobre à 21h au Centre Culturel John Lennon dans le cadre du Hot Vienne se la joue jazz A Echirolles (38) jeudi 11 octobre à 20h à la Rampe

jeudi 11 octobre à 20h à la Rampe A Malakoff (92) jeudi 15 novembre à 20h30 au Théâtre 71

Programmation musicale

Hamiett Bluiett « If You Have To Ask »

Black Danube (Hamiett Bluiett)

Tutu 888128

Umlaut Big Band « The King of Bungle Bar »

More Dirt (Don Redman)

Umlaut 29

Umlaut Big Band « The King of Bungle Bar »

Frantic Atlantic (Don Redman)

Umlaut 29

Umlaut Big Band « The King of Bungle Bar »

Penthouse Alley (Don Redman)

Umlaut 29

McKinney's Cotton Pickers « La Grande Histoire du Jazz, 1898-1952, Vol 5 »

Four or Five Times (Marco Hellman, Byron Gay)

Le Chant du Monde 5741900.24

Ikui Doki « Jazz Migration #3 »

Debussy l'Africain (S. Bernado, H. Mayot, R. Rinaudo)

AJC

Manuel Valera « The Seasons »

Winter (Manuel Valera)

Mavo 1108

Bastien Ribot « Violin Standards »

Une nuit au violon (Martial Solal)

Frémeaux 8556

Oliver Nelson « Straight Ahead »

Straight Ahead (Oliver Nelson)

Prestige 099-2