L'actualité du jazz :Tord Gustavsen, la face intérieure

Tord Gustavsen à la Une

“Cette musique permet d’atteindre un degré de sérénité confinant à l’état de grâce, que tout un chacun peut approfondir comme il le désire. Sublime,” a écrit l’Independent on Sunday à propos du disque en trio de Tord Gustavsen “Being There”, paru en 2007. Au cours de la dernière décennie Tord Gustavsen a expérimenté de nombreuses autres formules orchestrales, mais avec “The Other Side” qui paraît chez ECM - enregistré au Rainbow Studio à Oslo en janvier 2018 – il renoue de façon décisive avec le format traditionnel du trio pour piano qui a fait sa renommée, accompagné du fidèle batteur Jarle Vespestad, et d’un nouvel excellent contrebassiste Sigurd Hole.

L’approche qu’a Sigurd Hole de son instrument, puisant ses références autant dans la musique folk que dans le jazz moderne, convient idéalement aux pièces intensément mélodiques de Tord Gustavsen, ainsi qu’à la façon très personnelle du pianiste de les développer, dans une sorte de ralenti onirique. L’album, produit par Manfred Eicher, est publié à la veille d’une grande tournée.

Où écouter Tord Gustavsen

A Borgerhout (Belgique) vendredi 14 septembre à 20h au De Roma

Programmation musicale

Tord Gustavsen « The Other Side »

The Tunnel (Tord Gustavsen)

ECM 26.08

Tord Gustavsen « The Other Side »

Re-Melt (Tord Gustavsen)

ECM 26.08

Jan Johansson « Jazz pa svenska »

Visa Fran Utanmyra (Jan Johansson)

Heptagon 030

Stefan Aeby « The London Concert »

Knabautsch (Stefan Aebi)

Intakt 315

Dinah Washington, Quincy Jones « The Swingin' Miss"" D"" »

Somebody Loves Me (G. Gershwin, DeSylva, MacDonald)

Verve 558 074-2

Grégory Privat « Family Tree »

Le bonheur (Grégory Privat)

ACT 9834-2

Oddjob « Jazzoo, Jazzons avec les animaux »

L'éléphant (Oddjob)

Headspin 69020002

Mary Lou Williams « Nice Jazz 1978 »

A Grand Nite for Swinging (Mary Lou Williams)

Black & Blue 1002

R+R=NOW « Collagically Speaking »

Respond (Hodge, Tyson, Scott, McFerrin)

Blue Note 00602567554318