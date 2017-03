L'actualité du jazz : Tony Paeleman, la chambre noire

Au sommaire aujourd'hui

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Watchdog samedi 25 mars à 21h à la Fraternelle à Saint-Claude (39) dans le cadre de D’Jazz au Bistro. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

Jazz Bonus : Victor Provost - Bright Eyes

Tony Paeleman est depuis plusieurs années déjà reconnu par les passionnés de jazz qui l’ont vu briller en clubs ou festivals, et par ses pairs, les musiciens de la jeune génération, avec qui il partage projets, scènes et albums.

Après son premier opus “Slow Motion” (2013), plusieurs tournées et des collaborations fructueuses dans et hors du jazz (Vincent Peirani, Anne Paceo, Olivier Bogé, O.N.J, Offering de Christian Vander, Emile Parisien, The Watershed, 117 Elements...) il sort un deuxième album «Camera Obscura» qui confirme le talent protéiforme de ce trentenaire sorti du CNSM en 2009.

« Camera Obscura » confirme la riche personnalité musicale de Tony Paeleman et la cohésion entre lui et les trois musiciens de talent qu’il y a invités (Julien Pontvianne, clarinette, Nicolas Moreaux, contrebasse, et Karl Jannuska, batterie), déjà présents sur son premier album. Il nous ouvre à nouveau les portes d’un imaginaire nourri de multiples influences.

Son ouvertured’esprit, son goût éclectique, sa curiosité sont autant de traits de caractère qui ont façonné sa manière de jouer, mélange rare de douceur et de férocité. Ses multiples influences musicales (jazz dans tous ses états, hip-hop, pop-rock de Radiohead à Rage Against The Machine) et les nombreux voyages qu’il a effectués grâce au piano – du Venezuela à la Russie en passant par la Nouvelle Orléans - donnent naturellement au jeune pianiste de quoi enrichir et renouveler sa propre vision du jazz.

Dans cet ensemble très cinématographique que constitue « Camera Obscura», on oscille entre imagination foisonnante et motifs rythmiques qui peuvent évoquer une sorte de transe. On peut citer pêle-mêle Bill Carrothers, Brad Mehldau, Aaron Parks ou-même Steve Reich parmi ses inspirations, mais la force créatrice de Tony Paeleman déborde largement du cadre, chaque morceau évoque un paysage virtuel qui vous emmène très loin ou au contraire vous ramène au plus profond de vous–même.

« Architecte sonore », il installe une atmosphère et met de l’intime tant dans sa relation organique au piano que derrière chaque composition où se place un souvenir, un rêve, une intention, une conviction. Il y a aussi deux clins d'œil musicaux dans cet album, l’un à The Police (Roxanne), l’autre à Charlie Haden (Our Spanish Love Song).

Où écouter Tony Paeleman

mardi 25 avril à 21h au studio de l'Ermitage à Paris (75)

Tony Paeleman (piano)

Julien Pontvianne (saxophone

Nicolas Moreaux (contrebasse)

Karl Jannuska (batterie)

guests : Pierre Perchaud (guitare) Christophe Panzani (saxophone)

Programmation musicale

Tony Paeleman « Camera Obscura »

Camera Obscura (Tony Paeleman)

Shed Music 004

Tony Paeleman « Camera Obscura »

Movin' Heads (Tony Paeleman)

Shed Music 004

Carla Bley « Dinner Music »

Dining Alone (Carla Bley)

Watt 6

Billy Childs « Rebirth »

Rebirth (Billy Childs, Claudia Acuna)

Mack Avenue 1122

André Previn « 4 To Go ! »

Don't Sing Along (André Previn)

Columbia Legacy 88985407422

Watchdog « You're Welcome »

Candy Dream (Anne Quillier)

Label Pince-Oreilles 007/1

Myra Melford, Ben Goldberg « Dialogue »

An Unexpected Visitor (Myra Melford)

BAG 010

Ben Markley Big Band « Clockwise : The Music of Cedar Walton »

Cedar's Blues (Cedar Walton)

OA2 22139

Victor Provost « Bright Eyes »

La casa de fiesta (Tom Glovier)

Sunnyside 4559