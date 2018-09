L'actualité du jazz : Tony Bennett & Diana Krall, l'élégance du swing

Au sommaire aujourd'hui

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Stefano Di Battista samedi 15 septembre à 21h à l'Alpilium Saint-Rémy de Provence (13) dans de cadre de Jazz à Saint-Rémy. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

« Personne ne s’attendait à ce que je compose de la musique. Je l’ai fait, c’est tout. J’avais ça en moi. Ma musique est la rencontre du rythme enivrant de New York, lieu de ma naissance, et d’un héritage culturel plusieurs fois centenaire » (George Gershwin, 1926). Avec « Love Is Here To Stay » qui paraît le 14 septembre chez Verve/Universal, Tony Bennett et Diana Krall célèbrent leur amour commun pour la musique de George et Ira Gershwin.

Amis depuis plus de vingt ans, les deux artistes ont tourné ensemble en 2000 avant d’enregistrer des duos figurant sur deux albums du chanteur (« Duets » et « Playin’ With My Friends »). Sortant à l’occasion du 120ème anniversaire de la naissance de George Gershwin, « Love Is Here To Stay » n’en demeure pas moins leur premier album en commun. Alors qu’il célèbrera cette année son 92ème anniversaire, Tony Bennett a atteint le sommet du Billboard Top 200 à 85 ans puis à 88 ans, une performance inédite dans l’histoire de la musique populaire américaine.

Diana Krall est quant à elle la seule artiste de jazz à avoir vu huit de ses albums se hisser dès leur sortie à la première place du classement des meilleures ventes jazz aux Etats-Unis. « Voir Tony Bennett et Diana Krall s’emparer de la musique des Gershwin, c’est assister à une rencontre de rêve entre une oeuvre hors du commun et deux chanteurs d’exception », résume Danny Bennett, président de Verve Label Group… et accessoirement, fils de Tony ! « Cet album fait partie de ces enregistrements que vous ne pouvez écouter sans vous dire qu’ils devaient forcément voir le jour – Il suffisait simplement de parvenir à réunir cesdeux interprètes extraordinairesdans un même studio et de poser les partitions de Gershwin devant eux ».

Accompagnés avec une élégance folle par leBill Charlap Trio - Bill Charlap au piano, Peter Washington à la basse et Kenny Washington à la batterie -, Tony Bennett et Diana Krall signent avec « Love Is Here To Stay » un album à la beauté délicate, poignante déclaration d’amour adressée à l’oeuvre des Gershwin. Les deux artistes y délivrent une véritable leçon de chant, s’emparant de certains des plus célèbres standards de la musique populaire américaine avec un mélange d’autorité et d’aisance que seule une parfaite maîtrise de leur art permet d’obtenir. Cet automne, Tony Bennett et Diana Krall participeront à plusieurs shows télé aux Etats-Unis, comme le Tonight Show with Jimmy Fallon et Good Morning America, où ils interpréteront plusieurs chansons tirées de l’album.

« Love Is Here To Stay » a été produit par Dae Bennett et Bill Charlap, Danny Bennett assurant pour sa part la fonction de producteur exécutif. Le Bill Charlap Trio est composé de Bill Charlap au piano, de Peter Washington à la basse et de Kenny Washington à la batterie.

Au sujet de Tony Bennett :

Tony Bennett est le seul artiste de l’histoire de la musique populaire américaine à avoir enregistré pendant aussi longtemps sans que la qualité de ses albums n’en souffre jamais. Signe de cette extraordinaire longévité, le chanteur a vendu dix millions d’albums rien qu’au cours des dix dernières années. Cet incroyable parcours artistique trouve son origine dans une enfance passée à Astoria, dans le Queens, où l’artiste a vu le jour le 3 août 1926. Adolescent, Tony Bennett chantait tout en servant les clients dans un restaurant avant de s’engager dans l’armée pendant la deuxième guerre mondiale et de se produire dans des orchestres militaires en Europe. Sa carrière connut un tournant décisif en 1949 lorsque l’humoriste Bob Hope le prit sous son aile après l’avoir vu se produire avec Pearl Bailey dans une salle de Greenwich Village. Tony Bennett est l’un des rares artistes à avoir vu ses albums figurer dans les charts pendant sept décennies. Il a interprété une multitude de chansons devenues depuis de véritables standards de la musique populaire américaine, vendu des millions d’albums à travers le monde et reçu d’innombrables récompenses, devenant notamment le premier chanteur/interprète à obtenir le Prix Gershwin décerné par la Bibliothèque du Congrès. Peintre accompli, trois de ses oeuvres appartiennent à la collection permanente du Simthsonian Institute. Il est également l’auteur de quatre livres.

Au sujet de Diana Krall :

Diana Krall est la seule chanteuse de jazz à avoir vu huit de ses albums se hisser dès leur sortie à la première place du classement des meilleurs ventes jazz publié par le Billboard. A ce jour, l’artiste a reçu cinq Grammys, dix Juno Awards et vendu des millions d’albums. Transcendant les styles musicaux, son talent unique a fait d’elle l’une des artistes les plus marquantes de notre époque. Comme l’a récemment écrit le New York Times, Diana Krall possède « une voix mêlant décontraction et sensualité, dont la beauté est on ne peut mieux mise en valeur par une parfaite maîtrise du rythme ». Née à Nanaimo, en Colombie-Britannique, non loin de Vancouver, Diana Krall commença à étudier le piano à l’âge de quatre ans. Encore adolescente, elle bénéficia d’une bourse qui lui permit d’entrer au prestigieux Berklee College of Music de Boston. En 1994, elle signa sur GRP Records et enregistra « Only Trust Your Heart », un album qui marqua le début d’une collaboration au long cours avec Tommy LiPuma, relation artistique qui dura jusqu’à la mort du célèbre producteur en 2017. Le succès qu’elle remporta avec cet album fut également au rendez-vous pour les deux suivants, « All for You » et « Love Scenes », mais sa carrière connut son véritable essor en 1999 avec la sortie de « When I Look in Your Eyes », son premier album chez Verve. Ce disque occupa la première place du classement des meilleures ventes jazz du Billboard pendant cinquante-deux semaines, remporta deux Grammys et fut certifié disque de platine aux Etats-Unis comme au Canada. Sorti deux ans plus tard, « The Look of Love » se hissa pour sa part dans le Top 10 du classement des meilleurs ventes de disques aux Etats-Unis.

