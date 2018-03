L'actualité du jazz : Tom Ibarra, une confirmation scintillante

Au sommaire aujourd'hui

Tom Ibarra invité de Alex Dutilh

invité de Alex Dutilh 10 CD dédicacés à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chances !

à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chances ! 3 invitations pour 2 à gagner pour la samedi 10 mars à 20h au Zèbre de Belleville à Paris (75). Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

à gagner pour la samedi 10 mars à 20h au Zèbre de Belleville à Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les . 3 invitations pour 2 à gagner pour vendredi 16 mars à 20h30 au Rocher de Palmer à Cenon (33).Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Sidney Bechet - Five Classic Albums

Tom Ibarra est un jeune guitariste de jazz aux accents funk et fusion au début de carrière fulgurant. Il sort son premier disque, “15”, à 15 ans, en 2015… Il en a aujourd’hui 18 et publie le très attendu “Sparkling”.

Dans l’intervalle, Tom Ibarra n’a pas perdu son temps ! Il s’est produit dans de beaux festivals comme Andernos Jazz Festival, Saint-Emilion Jazz Festival, Jazz Entre Les Deux Tours, Jazz In Marciac, mais aussi dans des clubs en province et sur Paris comme le Sunset, le Baiser Salé ou le Caveau des Oubliettes. Au gré des rencontres il a été invité par des artistes de renommée internationale à partager leur scène : en 2015 par Didier Lockwood et Sylvain Luc, en 2016 par Marcus Miller ou encore Richard Bona en showcase au NAMM 2017 à Los Angeles.

Remarqué très jeune pour sa virtuosité et ses compositions - des lignes mélodiques qui se retiennent -, il est régulièrement récompensé lors de ses participations aux tremplins de Jazz. Prix Sacem en 2013 et 2014 au Festival Jazz Musette des Puces de Saint-Ouen, prix spécial du jury de Jazz Au Phare, prix Jeune Talent 2016 Action Jazz à Bordeaux, prix du tremplin des Rives et des Notes à Oloron-Sainte-Marie en 2017. Et en décembre 2017 Tom Ibarra est le 1er lauréat du Rising Stars Jazz Award à Londres.

Fin 2015 il avait été sélectionné par le festival des Détours de Babel de Grenoble pour participer au chantier des Détours de Babel dont le thème est l'alter ego. Tom partira en Inde au Rajasthan à Jodphur à la rencontre d'un jeune sarangiste de son âge. De cette rencontre naîtra Jazzindia joué à Grenoble puis Bordeaux en 2016 et Périgueux en 2017.

Pour ce nouveau projet appelé « Sparkling », Tom est entouré par lJeff Mercadié au saxophone, Auxane Cartigny aux claviers, Antoine Vidal à la basse et Pierre Lucbert à la batterie.

Où écouter Tom Ibarra

samedi 10 mars à 20h au Zèbre de Belleville à Paris (75)

vendredi 16 mars à 20h30 au Rocher de Palmer à Cenon (33)

vendredi 06 avril au Taquin à Toulouse (31)

toutes les dates surle site de Tom Ibarra

Tom Ibarra (guitare et compositions)

Jeff Mercadié (saxophone)

Auxane Cartigny (claviers-piano)

Antoine Vidal (basse)

Pierre Lucbert (batterie)

Programmation musicale

Tom Ibarra « Sparkling »

Slap (Tom Ibarra)

www.tomiIbarra.com 02

Tom Ibarra « Sparkling »

Sparkling (Tom Ibarra)

www.tomiIbarra.com 02

Return to Forever « The Anthology »

Hymn to The Seventh Galaxy (Chick Corea)

Concord 0888072308473

Sidney Bechet « Five Classic Albums Plus »

Roses de Picardie (Haydn Wood)

Avid Jazz 1278

Julie Saury « For Maxim »

Avalon (Rose, Jolson, DeSylva)

Black and Blue 8192

Beauty and the Beast « Something New »

J'me casse (Roxane Arnal, Michel Ghuzel)

Quart de lune 171700

Wild Card « Life Stories »

La parenthèse enchantée (Clément Régert)

Top End 0004

Sue Foley « The Ice Queen »

Come To Me (Sue Foley)

Dixiefrog 8803