L'actualité du jazz : Tom Harrell, l'émotion animée

Un sacré parcours que celui de Tom Harrell… Après avoir débuté sa carrière professionnelle comme trompettiste dans le groupe de Stan Kenton en 1969, il a enregistré son premier album en leader en 1976 et compte actuellement 30 albums à son actif, avec ce tout nouveau “Moving Picture” qui paraît chez HighNote.

On a pu lire que Tom Harrell a participé à 260 enregistrements, mais c’est en prenant en compte ceux où il apparaît comme arrangeur, une facette largement méconnue de son immense talent. Depuis qu’il a signé chez HighNote Records en 2007, le trompettiste a principalement travaillé en quintet mais on le retrouve en quartet avec “Trip”, en sextet avec deux contrebasses sur “Color Of Dream” et sur “First Impressions”, encensé par la critique, avec un ensemble de chambre jouant la musique de Debussy et Ravel.

Avec “Moving Picture”, Tom dirige un quartet où il est le seul cuivre (trompette et bugle), offrant à ses multiples fans le plaisir d’en entendre plus quant à ses solos au format jazz, accompagné par Danny Grissett (piano), Ugonna Okegwo (contrebasse) et Adam Cruz (batterie).

Où écouter Tom Harrell

du mardi 16 au dimanche 21 janvier à 20h30 et 22h30 au Village Vanguard à New York (USA)

Tom Harrell (trompette)

Jaleel Shaw (saxophone alto)

Danny Grissett (piano)

Ugonna Okegwo (basse)

Joe Dyson (batterie)

