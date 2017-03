L'actualité du jazz : Tigran Hamasyan, le nouvel observateur

Au sommaire aujourd'hui

Tigran Hamasyan invité d'Alex Dutilh

invité d'Alex Dutilh Jazz au Trésor : Tony Bennett - The Beat Of My Heart

Jazz Agenda : semaine du 27 mars au 02 avril 2017

Jazz Culture : Picasso Primitif au Quai Branly

Jazz Trotter : Eliane Elias - Dance Of Time

Jazz Bonus : AZ III - Swingue Aznavour

, © Emmanuelle Lacaze

Six ans après “A Fable”, qui l'avait révélé au grand public, Tigran Hamasyan est de retour sur l'exercice singulier du piano solo avec « An Ancient Observer » qui paraît le 31 mars chez Nonesuch/Warner. Une approche audacieuse, qui pousse plus loin encore l’utilisation du piano, de son corps et de sa voix comme vecteurs d’une émotion pure et intense.

Conçu ces quatre dernières années, enrichi de l'expérience des tournées et disques précédents, les dix compositions déployées sur « An Ancient Observer » révèlent un Tigran plus mature. Un parcours aux quatre coins du monde qui lui aura permis d'affuter sa formule unique pour déployer un univers dense, entre morceaux entièrement écrits et ceux laissant une large place à l’improvisation. « Cet album est pour moi le résultat d’une observation du monde qui nous entoure, une traduction musicale de ça. Un monde dans lequel chacun d’entre nous porte le poids de l’Histoire sur ses épaules. »

Si le folklore de son pays natal, l’Arménie, est toujours une source d'inspiration évidente, Tigran Hamasyan y projette ses nombreuses influences : de la danse baroque jusqu’au hip-hop, empilant les couches de voix ou les effets tirés de pédales connectées à un synthétiseur. Une approche maîtrisée, d’une modernité évidente, qui revitalise un exercice du piano solo parfois engoncé dans ses propres clichés, sans jamais renier les liens profonds qu’il entretient avec cette terre qui l’a vu grandir.

« En regardant par la fenêtre, j’aperçois le très biblique Mont Ararat, avec les neiges éternelles à son sommet, les pylones électriques et les câbles qui viennent perturber le paysage, toutes ces antennes paraboliques sur les maisons, anciennes comme nouvelles, les oiseaux qui planent au-dessus des arbres, dans un ciel parfois lacéré par le passage d’avions. », détaille-t-il. « Pour moi, cette image c’est une sorte d’éveil. C’est incroyable d’observer ce géant volcanique en plein sommeil, qui existe depuis des millions d’années. Je peux voir les mêmes oiseaux, les mêmes animaux, les mêmes rivières et les mêmes montagnes que ceux qu’un artisan a peint sur un vase en argile il y a 4000 ans. Il regardait la même chose que moi aujourd’hui, et ce qui nous reste est cette magnifique oeuvre artistique. »

Né en Arménie en 1987, Tigran et sa famille émigrent à Los Angeles en 2003 avant que le pianiste ne revienne habiter à Erevan ces dernières années. A 3 ans, il s’initie au piano puis se produit en festival et dans des concours dès l’âge de 11 ans, allant jusqu’à remporter le concours de piano du Montreux Jazz Festival en 2003. En 2005, alors âgé de 17 ans, Tigran publie son premier album, “World Passion”. L’année d’après, il remporte la prestigieuse Thelonious Monk International Jazz Piano Competition. S’en suivent plusieurs albums, dont les récents “Luys i Luso” (2015) et “Mockroot” (2015), grâce auquel il remporte le Echo Jazz Award for International Piano Instrumentalist of the Year. Au fil des années, au-delà des récompenses, Tigran Hamasyan s’est construit une importante fanbase internationale, auréolé des éloges adressés par Chick Corea, Herbie Hancock ou encore Brad Mehldau.

Programmation musicale

Tigran Hamasyan « An Ancient Observer »

The Cave of Rebirth (Tigran Hamasyan)

Nonesuch 559114

Tigran Hamasyan « An Ancient Observer »

Ancient Observer (Tigran Hamasyan)

Nonesuch 559114

Armen Donelian « Sayat -Nova : Songs of my ancestors »

King Of Cathay / Shahkhatatayee (Sayat -Nova)

Sunnyside 4018

Keith Jarrett « Expectations »

Expectations (Keith Jarrett)

Columbia Legacy 88985407262

Tony Bennett « The Beat Of My Heart »

The Beat Of My Heart (J. Burke, H. Spina)

Columbia Legacy 88985406872

Mourad Benhammou « March of the Siamese Children »

March of the Siamese Children (R. Rodgers, O. Hammerstein)

Black and Blue 813.2

Coleman Hawkins « The Bebop Years »

Picasso (Coleman Hawkins)

Proper BOX 14

Eliane Elias « Dance of Time »

O Pato (J. Sylva, N. Teixiera)

Concord 0888072023055

AZ III « Swingue Aznavour »

Il faut savoir (Charles Aznavour)

VLF