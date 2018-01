L'actualité du jazz : Thiefs, la greffe des mots

Au sommaire aujourd'hui

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Chicago Now, The Bridge + Mike Reed Flesh and Bone mardi 30 janvier à 20h30 au Mac Orlan à Brest (29). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Pour son deuxième album « Graft [la Greffe] » qui paraît chez Jazz and People, le label participatif, Thiefs fait claquer les langues et pose la question du déracinement et de la greffe (graft) culturelle. S’associant la contribution exceptionnelle du pianiste Aaron Parks (ECM), du poète et MC américain Mike Ladd et du romancier rappeur franco-rwandais Gaël Faye, le trio franco-américain voleurs de beats signe un disque manifeste entre jazz de la rue, électro expérimentale et hip-hop.

Thiefs — les voleurs, en anglais, avec une orthographe délibérément fautive — est un groupe qui échappe à la règle. Un trio dont le larcin principal pourrait être celui de faire sauter les verrous entre les musiques et jouer les passeurs de sons, à la barbe des autorités et des polices esthétiques. Ce trio hors-la-loi des genres se plait à trafiquer ses grooves pour mieux passer les murailles musicales : des beats qui tournent pas tout à fait rond, comme le monde qui les inspire ; des sons transmutés, qui brouillent la limite entre acoustique et électronique ; du jazz bâtard qui s’hybride aux sons de la rue et aux beats de l’urbanité.

Formé à l’origine par le saxophoniste français Christophe Panzani (Anne Paceo, Guts, Carla Bley...) et le contrebassiste américain Keith Witty (Anthony Braxton, Jonathan Finlayson, Somi...) avec le batteur Guillermo E. Brown, le groupe intègre désormais, après un premier album largement salué des deux côtés de l’Atlantique, le batteur David Frazier, Jr. (Gabriel Garzon Montano), féru de jazz et de hip-hop.

Leur nouvel album « Graft [la Greffe] » emprunte la métaphore de la greffe pour interroger les notions d’identité et d’origine au coeur de sociétés soumises à de complexes et innombrables mouvements migratoires. Il trouve son point de départ dans une résidence commencée à Metz (Arsenal/BAM) en 2015, sur les racines familiales de chacun et l’expérience d’être « déraciné » : Christophe est fils d’immigrés italiens ayant fui un pays dévasté, dont une partie de la famille a trouvé refuge aux États-Unis, Keith est issu de la diaspora juive et chaque membre du groupe est marqué dans son histoire familiale par les mouvements migratoires.

L’image de la greffe botanique — qui repose sur le fait d’implanter un corps étranger dans une plante pour obtenir de nouvelles fleurs ou de nouveaux fruits — condense le paradoxe d’une violence bénéfique, d’un mariage forcé qui s’avère vertueux. L’hôte (le porte-greffe) et l’invité (le greffon) finissent par ne plus faire qu’un corps, et l’entaille initiale se cicatrise pour donner naissance à un élément nouveau, vigoureux, inattendu, créatif, parfois, inédit.

Programmation musicale

Thiefs « Graft »

Fields (Panzani, Ladd)

Jazz and People 818001

Thiefs « Graft »

Pas d'ici (Part II) (Witty, Ladd, Parks)

Jazz and People 818001

Thiefs « Graft »

Pas d'ici (Part III) (Witty)

Jazz and People 818001

Gil Scott-Heron « Pieces of a Man »

The Revolution Will Not Be Televised (Gil Scott-Heron)

RCA 07863 66627 2

Alexandra Grimal « Kanku »

Kanku 1 (Alexandra Grimal)

ONJ JF005

The Basie-Ites, Beverly Kenney « How High The Moon »

A Fine Romance (Fields, Kern)

Fresh Sound 947

Mike Reed « Flesh and Bones »

A Separatist Party (Mike Reed)

482 Music 1100

Jean-Marie Machado « Impulse Songs »

Tao Impulse (Jean-Marie Machado)

Hortus 151

Duke Ellington « Such Sweet Thunder »

Lady Mac (Ellington, Strayhorn)

Columbia 4691402

Olivier Bogé « When Ghosts Were Young »

When Ghosts Were Young (Olivier Bogé)

Jazz and People 817006

George Russell « New York, NY »

Manhattan (Lorenz Hart, Richard Rodgers)

Poll Winners 27220