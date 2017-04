L'actualité du jazz : Ted Nash, la suite présidentielle

Au sommaire aujourd'hui

Ted Nash à la Une

Jazz au Trésor : Hank De Mano - "Quartet in Concert"

Jazz Agenda : semaine du 17 au 23 avril 2017

Jazz Culture : Exposition de Daniel Humair au Triton aux Lilas

Jazz Trotter : Concerts de Big Daddy Wilson - "Neckbone Stew"

Jazz Bonus : Offshore - "Shorewards"

Il est compositeur, arrangeur (il a reçu deux Grammy Awards !), multi-instrumentiste et membre à part entière du Jazz at Lincoln Center Orchestra … C'est en pleine campagne électorale américaine, il y a quelques semaines, que Ted Nash avait choisi de publier chez Motéma une très ambitieuse « Presidential Suite : Eight Variations on Freedom ». Entre l'élection de Donald Trump et l'actualité française, elle résonne avec une acuité toute particulière.

Sur le plan musical, on y retrouve Wynton Marsalis en invité spécial, des arrangements étincelants et des solistes à forte personnalité. Mais ce sont surtout les mots tranchants, profondément inspirés, extraits des discours de huit grands leaders politiques du 20ème siècle qui sont ici littéralement "mis en scène" pour servir d'introduction à chaque composition. John F. Kennedy, Franklin D. Roosevelt, Lyndon B. Johnson, Ronald Reagan, Winston Churchill, Jawaharlal Nehru, Aung San Suu Kyi et Nelson Mandela… Les lectures des discours sont assurées par des acteurs, des écrivains ou des personnalités politiques : Glenn Close, Deepak Chopra, Joe Lieberman, Sam Waterston, Douglas Brinkley, David Miliband, William van den Heuvel et Andrew Young.

Pour composer sa musique, initialement commandée par Jazz At Lincoln Center en 2014, Ted Nash a transcrit les paroles et les rythmes réels des discours présidentiels tels qu'ils ont été prononcés. Puis il les a transformés en motifs originaux, riffs et groove, en plaçant chacun dans des contextes musicaux qui replace le personnage et l'époque de ce président/leader par le jazz contemporain. "Les grands discours politiques nous inspirent pour nous convaincre que nous sommes capables de réaliser de grandes choses ensemble" dit Ted Nash. "Quand les gens vont écouter mon disque, je veux qu'ils se rappellent à quel point nous devons encore faire en matière de tolérance et de liberté. Je ne peux pas penser à un meilleur moment pour sortir la Suite Présidentielle que lors de cette saison électorale, aux Etats-Unis comme en France ".

Programmation musicale

Ted Nash « Presidential Suite : Eight Variations on Freedom »

Speech (John F. Kennedy)

Ask not (Ted Nash)

Motéma 203

Ted Nash « Presidential Suite : Eight Variations on Freedom »

Speech (Nerhu)

Spoken at Midnight (Ted Nash)

Motéma 203

Noah Preminger « Meditations on Freedom »

Women's March (Noah Preminger)

Dry Bridge 798577017827

Hank De Mano « Flyin' Fluegelhorn / Quartet in Concert »

Long Ago and Far Away (R. Rainger, L. Robin)

Fresh Sound 910

Jean Dousteyssier, Post K « Post K »

Mean Dog Blues (Red Nichols)

ONJ 102892

Amit Friedman « Long Way To Go »

Enough Is Enough (Amit Friedman)

Dot Time 9057

Jean-Philippe Viret « Les idées heureuses »

Tocs et tics et chocs (Jean-Philippe Viret)

Mélisse 666019

Benjamin Koppel, Palle Danielsson, Daniel Humair « Paris Abstractions »

K.O. (Fishing In The Seine) (Benjamin Koppel)

Cowbell 20

Big Daddy Wilson « Neckbone Stew »

He'll Make A Way (Blount, Bibb)

Ruf 1236

Offshore « Shorewards »

Soul Man (Jacques Pellen, Sylvain Barou, Trad.)

Paker Prod 023