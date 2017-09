L'actualité du jazz : Sylvain Rifflet, focus sur Stan Getz

Au sommaire aujourd'hui

Sylvain Rifflet invité d'Alex Dutilh

Tout imprégné de l’esprit et de la méthode de l’album de Stan Getz et Eddie Sauter paru chez Verve en 1961, Sylvain Rifflet présente avec “Re-Focus” un disque qui est, non seulement un hommage aux deux aînés qu’il admire, mais encore un fidèle reflet de son univers et une nouvelle étape de son parcours singulier.

“Re-focus” n’est ni un pastiche, ni une parodie, encore moins une contrefaçon. Imiter ? Revisiter ? Refaire cet album mythique où Stan Getz improvisait sur la musique écrite par Eddie Sauter pour un orchestre à cordes ? Oui, mais seulement dans la mesure où l’on peut dire que les fables de La Fontaine refont celles d’Esope ou que les tragédies classiques refont celles de l’antiquité. Nombreux sont les artistes qui, comme Sylvain Rifflet avec ce disque aussi ambitieux que personnel, usent de la réécriture pour imposer une signature personnelle.

Comme en témoignent les allusions directes au concerto pour cordes, percussion et célesta de Bartók, en 1961, avec “Focus”, Eddie Sauter tourne momentanément le dos à Broadway pour inscrire son nom dans la lignée des "grands compositeurs classiques" en proposant une œuvre faite pour tenir sa place à côté des monuments de la musique symphonique, un genre de "vrai" concerto. Sauf que, jazz oblige, la partie dévolue au soliste n’y est pas seulement interprétée mais improvisée.

Le 20ème siècle est marqué par une nouvelle concurrence entre d’une part, les partitions auxquelles continue de recourir la majorité des compositeurs classiques et d’autre part, l’enregistrement qui est le procédé privilégié par lequel les improvisateurs laissent une trace aux générations futures. Conciliant les deux approches nullement contradictoires, “Focus” célèbre triomphalement, en 1961, les noces de la portée et du disque, du classique et du jazz, de la transcription sur papier et de ce que Walter Benjamin appelait "la reproduction mécanisée".

Contrairement aux nombreux albums de jazz où l’on entend des cordes, tant sur “Focus” que sur “Re-focus”, l’orchestre est beaucoup plus qu’un clinquant tapis rouge servant de luxuriant faire-valoir aux chorus du jazzman. La partition symphonique sur laquelle improvisait Stan Getz méritait d’être écoutée pour elle-même, c’est également le cas de celle de “Re-focus”.

Sauf que, là où avec “Focus”, la répartition des rôles était claire entre Sauter, compositeur et arrangeur, et Getz, soliste et improvisateur, avec “Re-focus”, Sylvain Rifflet est la fois compositeur, interprète, soliste et improvisateur, il signe lui-même la partition extrêmement soignée sur laquelle il improvise ensuite. Pour autant, si indubitable qu’en soit la paternité, cet album n’est pas non plus le fruit d’un homme seul. Une fois la partition écrite, le compositeur a confié les arrangements à Fred Pallem, musicien avec qui il travaille régulièrement depuis des années, "excellent arrangeur qui a toujours la bonne idée ; un ami avec qui existe une franchise de ton qui permet à chacun de dire à l’autre le fond de sa pensée sur la qualité de ce qu’il propose. Fred m’a apporté plus de clairvoyance, une capacité à faire le tri”, précise Sylvain Rifflet.

Une fois ciselés les arrangements nés de cette étroite collaboration, restait à dégotter l’orchestre le mieux à même de les interpréter. C’est ici qu’intervient l’Ensemble Appassionato créé par Mathieu Herzog. Sous la bienveillante et rigoureuse supervision du compositeur et de l’arrangeur, en deux jours d’intense travail en studio, les neuf morceaux du disque sont enregistrés par ces excellents musiciens classiques aux côtés desquels s’entendent aussi deux jazzmen, Simon Tailleu à la contrebasse et, à la batterie, l’incomparable Jef Ballard.

Car, bien que “Re-focus” scelle l’union du jazz et d’une partition classique, Sylvain Rifflet ne va pas jusqu’à abolir la différence entre les genres : "La distinction persiste et elle s’entend très clairement sur ce disque". En quoi consiste-t-elle ? Entre autre chose, un certain rapport au tempo : "Le jeu de Jef Ballard n’a rien à voir avec le jeu d’un percussionniste classique. Non seulement je savais qu’il ne se laisserait pas désarçonner par la présence pourtant déstabilisante d’un orchestre à cordes, mais surtout, il a cette manière très américaine, cet art inimitable de jouer un "chabada" aux balais sur une caisse claire". Ça marche ! Ou plutôt, ça cavale, ça caresse et ça fouette ! Roy Haynes ne jouait que sur la première plage de Focus, Jef Ballard, beaucoup plus présent, contribue pour une large part à faire de Re-focus un authentique album de jazz.

Mais ce qui fait surtout de cet album situé à la croisée des chemins une vraie réussite jazzistique, ce sont les chorus du soliste Sylvain Rifflet !

