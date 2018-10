L'actualité du jazz : Steve Coleman, dans son élément au Village Vanguard

Au sommaire aujourd'hui

Steve Coleman à la Une

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : René Urtreger - Early Trios

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Stéphane Belmondo vendredi 05 octobre à 20h30 à l'espace Bernard Giraudeau de la Rochelle (17) , dans le cadre de Jazz Entre les Deux Tours. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

à gagner pour le concert de vendredi 05 octobre à 20h30 à l'espace Bernard Giraudeau de , dans le cadre de Jazz Entre les Deux Tours. Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les . 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Piers Faccini et Lionel Suarez samedi 06 octobre à 20h30 à la salle des fêtes Georges Brassens à Domessargues (30) dans le cadre du Nîmes Métropole Jazz Festival. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Jazz Culture article Jazz Culture : 16 Levers de Soleil

“Live At The Village Vanguard, Vol. I (The Embedded Sets)” de Steve Coleman qui paraît chez Pi Recordings/Orkhestra, est son premier enregistrement en concert depuis plus de 15 ans. Son groupe Five Elements a été capté lors de deux joyeux sets dans le club mythique de New York où ont été réalisés les plus grands enregistrements de jazz, y compris ceux de John Coltrane et Sonny Rollins qui ont eu une énorme influence sur Steve Coleman.

L’histoire personnelle de Steve Coleman est profondément liée au club : une des principales raisons pour laquelle il a déménagé à New York depuis Chicago à 21 ans, a été l’opportunité de jouer dans le Thad Jones / Mel Lewis Orchestra (rebaptisé Mel Lewis Jazz Orchestra après le départ de Thad Jones fin 1978). Il en a été membre de 1978 à 1980. Comme aujourd’hui (sous le nom du Vanguard Orchestra), le groupe jouait au club tous les lundi soir et ça a été le premier engagement professionnel important de Steve Coleman à New York. Après y avoir à nouveau joué avec Abbey Lincoln en 1984, il y eut ensuite une pause de plus de 30 ans avant qu’il ne soit invité à se produire au Vanguard en tant que leader en 2015. Depuis, il y a dirigé son groupe Five Elements chaque année.

Jouer au Village Vanguard est, bien sûr, toujours un moment spécial. Le bassiste Anthony Tidd avoue “C’est un grand honneur qui renforce le fait que, même si nous pouvons paraître un monde à part, nous continuons à créer dans la même tradition auditive, à partir des mêmes racines qui remontent à Armstrong et aux autres. Nous continuons à nous tenir sur les épaules de ceux qui nous ont précédé”. Le guitariste Miles Okazaki se souvient “je me rappelle que Steve a rapporté beaucoup de nouvelles musiques spécialement pour cette semaine. Ce n’était pas facile de rester détendu alors qu’on abordait du nouveau matériel au Vanguard. Mais c’est un certain son qui est au cœur de la musique improvisée, pas complaisant, pas encore intégré dans un modèle, un son qui se débat, qui cherche. La musique de Steve est bien plus que l’opportunité d’un autre gig. On ne peut pas débarquer là la fleur au fusil en sortant du métro. C’est une approche de la création, une esthétique, un ensemble de compétences, une ambiance et bien d’autres choses qui ont pris (au moins pour moi) de nombreuses années, des milliers d’heures, à intérioriser.”

Les musiciens qui partagent la scène, dont Jonathan Finlayson à la trompette et Sean Rickman à la batterie, ont collectivement plus de 80 ans d’expérience de la musique de Coleman et s’attaquent sans effort à la complexité de ses conceptions. La maîtrise du groupe sur les rythmes saccadés, le contrepoint délicat et les grooves percutants, tous inspirés par l’atmosphère magique du Village Vanguard, est capturé ici à son apogée. Nous sommes les 19, 20 et 21 mai 2017.

à lire article Jazz Bonus : Steve Coleman en résidence à Paris

Programmation musicale

Steve Coleman « Live at the Village Vanguard, Vol 1 »

Horda (Steve Coleman)

Pi Recordings 76

Steve Coleman « Live at the Village Vanguard, Vol 1 »

Djw (Steve Coleman)

Pi Recordings 76

René Urtreger « Early Trios, 1954-57 »

À la Bud (René Urtreger)

Fresh Sound 956

Stéphane Belmondo « Love for Chet »

Seven Steps to Heaven (M. Davis, V. S. Feldman)

Naïve 3298496251717

Lionel Suarez « Quarteto Gardel »

Air Elle (Vincent Segal)

Bretelles Prod 06190101

Jazz River Trio « Shake It »

Shake It and Break It (Signor Frisco, H. Qualli Clark)

jazzrivertrio.com

L'Autriorgue « La Ballade Vent »

Mr. Clark (Christophe Lier)

Willing Prod 322018

Anthony Joseph « People Of The Sun »

Dig Out Your Eye (Anthony Joseph)

Heavenly Sweetness

Guillaume Perret « 16 Levers de soleil »

Fioul (Guillaume Perret)

La vingt-cinquième heure

Don Byron « Romance with the Unseen »

Basquiat (Don Byron)

Blue Note 4995452