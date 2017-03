L'actualité du jazz : Stephan Oliva, Susanne Abbuehl, Øyvind Hegg-Lunde, une reine, deux princes

Au sommaire aujourd'hui

Stephan Oliva, Susanne Abbuehl, Øyvind Hegg-Lunde à la Une

à la Une 10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom, prénom et adresse postale . 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses .

en répondant à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur " " et laissez vos nom, prénom et . 1 CD pour les . Jazz au Trésor : Tony Bennett - The Beat Of My Heart

Jazz Agenda : semaine du 27 mars au 02 avril 2017

Jazz Culture : Jazz News n°60 de mars 2017

Jazz Bonus : Akua Dixon, le violoncelle qui swingue

Après un long compagnonnage commencé en 2001, Susanne Abbuehl retrouve en studio son partenaire de scène Stephan Oliva et Øyvind Hegg-Lunde, l’un des percussionnistes les plus demandés de la jeune scène norvégienne, pour un projet qui n’est pas un disque de chanteuse accompagnée, mais bien un chant à trois voix.

Conçu comme un projet collectif, c’est aussi une forme d’hommage explicite à Jimmy Giuffre, peut-être le secret le mieux gardé de la révolution qui fit basculer le jazz du côté de la liberté à la fin des années cinquante. Clarinettiste, Giuffre élabora une nouvelle forme de création spontanée à la tête d’un trio sans batterie qui donna une nouvelle jeunesse aux savants procédés du contrepoint baroque.

Pianiste attentif à toutes les expressions de l’avant-garde, du répertoire classique aux musiques improvisées, compositeur de musiques pour l’image, Stephan Oliva sait créer des paysages oniriques. Son goût de l’épure, qui a récemment fait merveille dans un duo de funambules avec le clarinettiste Jean-Marc Foltz (“Gershwin”, Vision Fugitive) s’accommode aisément de la contrainte créative qui consiste ici à se passer de contrebasse.

Chanteuse sensible à l’expressivité du souffle et du silence, elle-même formée à l’art de la musique baroque, Susanne Abbuehl fait fructifier le riche héritage de Jeanne Lee, dont le légendaire album « The Newest Sound Around » en duo avec Ran Blake trouve ici sa descendance la plus légitime.

Ces trois musiciens, soucieux d’une écoute mutuelle, explorent toutes les possibilités expressives des alliages de timbres, comme pour nous rappeler que le chant, au-delà de la voix humaine, est avant tout un instrument ; et peut-être le plus primordial.

Texte de Gilles Tordjman

Où écouter Stephan Oliva, Susanne Abbuehl et Øyvind Hegg-Lunde

vendredi 12 mai à 19h30 et 21h30 au Duc des Lombards à Paris (75)

jeudi 11 mai à 20h30 à la Chapelle du Méjan dans le cadre de Jazz In Arles

Susanne Abbuehl (voix)

Stephan Oliva (piano)

Øyvind Hegg-Lunde (batterie)

Programmation musicale

Stephan Oliva, Susanne Abbuehl, Oyvind Hegg-Lunde « Princess »

The Listening (Jimmy Giuffre)

Vision Fugitive 313013

Stephan Oliva, Susanne Abbuehl, Oyvind Hegg-Lunde « Princess »

Princess (Jimmy Giuffre)

Vision Fugitive 313013

Jimmy Giuffre « Fusion / Thesis »

_Me Too (_Jimmy Giuffre)

ECM 1438/39

Tony Bennett « The Beat Of My Heart »

Let's Begin (J. Kern, O. Harbach)

Columbia Legacy 88985406872

Stephen Gosling, Christian McBride, Tyshawn Sorey « There Is No More Firmament »

Divagations - Ravings (John Zorn)

Tzadik 8352

Sarah McKenzie « Paris In The Rain »

Onwards And Upwards ! (Sarah McKenzie)

Impulse 602557282436

Olivier Ker Ourio « French Songs »

Le métèque (Georges Moustaki)

Bonsaï 170401

Franck Dijeau Big Band « Swing Sessions »

Dinner With Friends (Neal Hefti)

Cristal

Labtrio « Nature City »

Ihor (Bram De Looze)

Outnote 145926

Akua Dixon « Akua's Dance »

Akua's Dance (Akua Dixon)

Akua's 48103