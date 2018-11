L'actualité du jazz : Stefon Harris lève le blackout

Au sommaire aujourd'hui

“Sonic Creed” du vibraphoniste et compositeur Stefon Harris qui paraît chez Motéma (dist. Pias), est une manifestation sonore et un credo de la famille, de la communauté et de l'héritage. L'album explore simultanément la musique de maîtres tels que Bobby Hutcherson, Abbey Lincoln, Wayne Shorter et Horace Silver.

L’expression « l’art pour l’art » a gagné sa popularité au XIXe siècle parmi les écrivains, artistes et philosophes bohèmes de toute l’Europe. Elle affirmait que l'art est précieux simplement comme art. Récemment, la musique de jazz a connu des controverses similaires sur sa nature et son objectif. Stefon Harris, quant à lui, ne voit aucune différence entre la créativité de sa musique et son lien avec un peuple, un lieu ou une époque. Son groupe, Blackout, a été qualifié de groupe majeur en prise avec le jazz moderne dans le contexte de la musique noire contemporaine. Il maîtrise les standards comme les rythmes, les mélodies, les harmonies, les paysages sonores et les sensations de l’Amérique noire d’aujourd’hui.

Pour cet album, Stefon Harris a reconstitué son groupe Blackout, presque 10 ans après ses premiers pas. Sur des compositions et des arrangements originaux de Stefon Harris, il vise à la fois le cœur, le corps, l’esprit et la spiritualité.

Selon Stefon Harris, « les aspects fondamentaux de la communauté noire - la famille, la communauté et l'héritage - sont au cœur du message de “Sonic Creed”. Et nous honorons cet héritage en explorant et rafraîchissant la musique de maîtres tels que Bobby Hutcherson, Abbey Lincoln, Wayne Shorter et Horace Silver. Leur musique est intemporelle et représente l'expression littérale des sons de notre communauté. » Art is beautiful !.

