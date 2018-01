L'actualité du jazz : Sinne Eeg, l'exil et les rêves

Au sommaire aujoud'hui

Sinne Eeg à la Une

3 invitations pour 2 pour le concert de Joëlle Léandre et Josef Nadj vendredi 26 janvier à partir de 19h30 au Mac Orlan à Brest (29) dans le cadre du festival Désordre. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

Pour son nouvel album, “Dreams” qui paraît chez Stunt, la vocaliste danoise Sinne Eeg est une fois de plus accompagnée par son collaborateur de longue date, le pianiste Jacob Christoffersen et quelques grands noms de la scène jazz Outre-Atlantique actuelle : le batteur Joey Baron, le contrebassiste Scott Colley et le guitariste Larry Koonse. Soutenue par ce line-up de haut vol, cette musicienne de jazz dans l’âme et parolière accomplie a souhaité orienter son écriture dans une nouvelle direction. Au total, Sinne Eeg est à l’origine de six des dix morceaux de l’album, qui comprend également quatre reprises.

Son écriture englobe une variété de styles, qui vont de la ballade romantique (Love Song) à des titres plus funky (The Bitter End). On lui remarque aussi une certaine affinité pour les valses avec Head Over Heels, dont elle signe la musique, mais confie le texte au vocaliste et multi-instrumentiste, Mads Mathias. L’onctueuse ballade instrumentale éponyme (Dreams) introduit la chanteuse telle une voix à part entière parmi les autres instruments.

Touchée par la souffrance des enfants d’Alep, centre névralgique du conflit syrien, la chanteuse a écrit la chanson Aleppo, sans aucun doute, l’une de ses plus grandes réussites en tant qu’auteure. On retrouve également sur cet album Time To Go, chanson enregistrée en duo piano-voix sur l’album précédent, à laquelle la danoise a voulu apporter une nouvelle dimension.

Après avoir gagné une renommée internationale auprès du public et des musiciens, notamment en Europe et en Asie, celle qu’on considère comme la vocaliste jazz majeure de Scandinavie est en passe de conquérir les Etats-Unis, avec son neuvième opus personnel.

Où écouter Sinne Eeg

jeudi 08 février à 20h30 à L'Echiquier à Pouzauges (85) dans le cadre de la Nuit du Jazz

dans le cadre de la Nuit du Jazz vendredi 09 février à 21h au Sunside à Paris (75) pour la sortie de l’album “Dreams” chez Stunt Records

Sinne Eeg (voix)

Jacob Christoffersen (piano)

à réécouter émission Open jazz Sinne Eeg, la grande sirène de Copenhague

Programmation musicale

Sinne Eeg « Dreams »

What Is This Thing Called Love (Cole Porter)

Stunt 17112

Sinne Eeg « Dreams »

Aleppo (Sinne Eeg)

Stunt 17112

Anita O'Day « Sings for Oscar »

Them There Eyes (Tracy, Tauber, Pinkard)

Lonehill Jazz 10320

Jay Clayton, Kirk Nurock « Unraveling Emily »

Will There Really Be A Morning (K. Nurock, E. Dickinson)

Sunnyside 1443

Roger Guérin « Le formidable, Paris Meetings »

Blues March (Benny Golson)

Fresh Sound 942

Steve Lacy, Joëlle Léandre « One More Time »

One More Time 3 (Lacy, Léandre)

Leo 422

André Minvielle « Tandem »

Le béret (André Minvielle, Lionel Suarez)

E-motive 101

Sarah Lenka « I Don't Dress Fine »

On Revival Day (Andy Razaf)

Jazz and People 816006

Leila Martial « Dance Floor »

Petite félure (Eric Pérez)

Out Note 014

Laurent Coulondre « Gravity Zero »

Suspension Bridge (Laurent Coulondre, Cyril Atef)

Sound Surveyor 03712

Sylvaine Hélary « Spring Roll / Printemps »

Bruissements du monde (Sylvaine Hélary)

Ayler 144/145

Patricia Moreno, Paul Urbanek « Pure »

Very Early (Bill Evans)

Skylark 1501