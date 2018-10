L'actualité du jazz : Shijin, le jeu de pistes

Au sommaire aujourd'hui

Shijin à la Une

Shijin est une symbolique orientale représentant les gardiens des quatre points cardinaux.

À chacun correspond un animal, une saison, une couleur, un élément, une vertu. Ce quartet est le point de rencontre et l’alliance de quatre entités musicales fortes, chacune apportant son expérience, son style et son origine culturelle.

La basse de Laurent David a un côté tellurique, le piano de Malcolm Braff semble un phœnix jailli des cendres laissées sur son sillage, le saxophone de Jacques Schwarz-Bart évoque des atmosphères aériennes et la batterie de Stéphane Galland relève plutôt de chutes d’eau vertigineuses. Quatre éléments comme autant d’ingrédients magiques composant cette exploration musicale et spirituelle.

L’album “Shijin” qui paraît chez Alter-nativ (dist. Socadisc) a été construit par couches successives : les lignes de basse et de batterie ont d’abord été créées à Paris, les claviers ont été ajoutés à Chamonix et enfin les parties de saxophone ont été inventées et enregistrées à Boston. Le résultat révèle un niveau de force, de cohérence et une esthétique collective qui semblent avoir été orchestrés par le destin.

Où écouter Shijin

A Paris (75) jeudi 29 et vendredi 30 novembre à 19h30 & 21h30 au Duc des Lombards pour la parution de "Shijin"

Malcolm Braff (piano & Fender Rhodes)

Jacques Schwarz-Bart (saxophone)

Laurent David (basse)

Stéphane Galland (batterie)

Programmation musicale

Shijin « Shijin »

Anemoi (Jacques Schwarz-Bart, Malcolm Braff, Laurent. David, Stéphane Galland)

Alter-Nativ

Shijin « Shijin »

New Neighborhood (Jacques Schwarz-Bart, Malcolm Braff, Laurent. David, Stéphane Galland)

Alter-Nativ

Dave Holland « Conference of the Birds »

Four Winds (Dave Holland)

ECM 1027

Chrome Hill « The Explorer »

Deep Blue (Asbjorn Lerheim)

Clean Feed 471

Martial Solal « Solo Piano : Unreleased 1966 L.A. Session, Vol 2 »

Ain't Miss Behavin (Fats Waller)

Fresh Sound 960

David Sauzay « Playing With »

Tigers and Lions (David Sauzay)

Black & Blue 1009-2

La&Ca « Se souvenir des belles choses »

Se souvenir des belles choses (Audrey Podrini)

La&Ca 3760231765884

José James « Lean on Me »

Ain't No Sunshine (Bill Withers)

Blue Note 602567737353

Kenny Werner « The Space »

Encore Fom Tokyo (Keith Jarrett)

Pirouet 3106