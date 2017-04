L'actualité du jazz : Shahin Novrasli, la fougue azerie

Au sommaire aujourd'hui

Né en Azerbaïdjan à Bakou en 1977, Shahin Novrasli puise autant dans la culture du Caucase que dans la musique classique européenne et les rythmes du jazz pour forger une musique singulière. Telle une rivière tumultueuse qui serait régulée par des mélodies venues des grands espaces, elle est étonnamment vivante et empreinte de liberté.

En 2000, Shahin Novrasli sort brillamment du conservatoire national et lorgne sérieusement vers le jazz en assimilant les œuvres de Bill Evans et Keith Jarrett. Il commence à écrire ses premières compositions, où les chants folkloriques d’Azerbaïdjan s’imprègnent avec élégance d’influences jazzy. Sa carrière est lancée, il enregistre deux albums en public, à Moscou et à Prague, et se produit partout à l’étranger, notamment dans de nombreux festivals internationaux, dont une prestation très remarquée au festival de Montreux en 2007.

Adoubé par le maître Ahmad Jamal et entouré ici de partenaires hors pair, Shahin Novrasli est un artiste et un compositeur avec lequel il va falloir compter. Son art de l’improvisation hérité de la tradition mugham le place d’emblée parmi les créateurs les plus innovants d’aujourd’hui, à la croisée de l’Orient et de l’Occident.

Shahin Novrasli (piano, chant)

James Cammack (contrebasse)

André Ceccarelli (batterie)

Erekle Koiava (percussions)

et avec la participation de Didier Lockwood (violon)

Où écouter Shahin Novrasli

samedi 20 mai à 20h30 au Festival Jazz à Saint Germain des Prés à Paris (5ème) - au Grand Amphithéâtre de la Maison des Océans

