Pas de diffusion en raison d’un mouvement social

SFJazz Collective à la Une

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Tony Bennett - Milestones of A Jazz Legend

Enregistré pendant quatre nuits au SFJazz Center, du 26 au 29 octobre 2017, cette collection consiste en un premier CD de nouvelles pièces composées par chaque membre du SFJazz Collective avec un second CD de nouvelles versions d’une sélection parmi les trésors du vaste répertoire du Collectif, comprenant Ornette Coleman, Thelonious Monk et Stevie Wonder, arrangés au cours des années par les anciens membres du Collectif, le saxophoniste Joshua Redman, le trompettiste Dave Douglas, l’arrangeur Gil Goldstein et le trompettiste Avishai Cohen, pour les membres actuels du SFJazz Collective.

en savoir plus émission Open jazz Le SFJazz Collective explore Joe Henderson

en savoir plus émission Open jazz Joshua Redman joue Joe Henderson, à San Francisco, pour les 5 ans du SFJazz Center

en savoir plus émission Open jazz Stefon Harris joue Bobby Hutcherson, à San Francisco, pour les 5 ans du SFJazz Center

Programmation musicale

SFJazz Collective « Live : SFJazz Center 2017 »

Living the Questions (David Sanchez)

SFJazz 666449990120

SFJazz Collective « Live : SFJazz Center 2017 »

Criss Cross (Thelonious Monk, arr. Dave Douglas)

SFJazz 666449990120

SFJazz Collective « Live : SFJazz Center 2017 »

When Will the Blues Leave (Ornette Coleman, arr. Gil Goldstein)

SFJazz 666449990120

SFJazz Collective « Live : SFJazz Center 2017 »

Superstition (Stevie Wonder, arr. Miguel Zenon)

SFJazz 666449990120

Tony Bennett « Milestones of a Jazz Legend - »

I Didn't Know What Time It Was (Rodgers, Hart)

The Intense Media 600464

Charles Lloyd « Vanished Gardens »

Blues for Langston and La Rue (Charles Lloyd)

Blue Note

Emile Parisien « Sfumato live in Marciac »

Temptation Rag (Henry Lodge)

ACT 6021-2

Le Ry-Co Jazz « Disques Debs International, Vol 1 »

Si i bon, di i bon (Nk Freddy)

Strut 187