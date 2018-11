L'actualité du jazz : SFJAZZ Collective, le grand cru 2017

Au sommaire aujourd'hui

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Ray Lema & Laurent de Wilde samedi 10 novembre à 20h30 à la Grande Salle de la Maison de la Culture de Nevers (58) dans le cadre de D'jazz Nevers. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert du Umlaut Big Band jeudi 15 novembre à 20h30 à la Grande Salle du théâtre 71 à Malakoff (92) dans le cadre de Jazz Vibrations. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

La mission du SFJAZZ Collective est double : produire de nouveaux arrangements des œuvres d'un maître du jazz moderne et, pour chacun des musiciens, composer de nouvelles pièces. A travers cette approche originale, en honorant simultanément le patrimoine et en défendant les dernières tendances du jazz, le SFJAZZ Collective incarne l’engagement envers le jazz en tant qu’art vivant. Depuis ses débuts, il y a 14 ans, le SFJAZZ Collective a honoré la musique de John Coltrane, Ornette Coleman, Herbie Hancock, Thelonious Monk, Wayne Shorter, McCoy Tyner, Horace Silver, Stevie Wonder, Chick Corea, Joe Henderson, Michael Jackson, Miles Davis, Antonio Carlos Jobim et a produit plus de 100 nouveaux arrangements et compositions originales.

Créé en 2004 par le SFJAZZ à San Francisco, le SFJAZZ Collective est devenu un des groupes les plus excitants de la scène jazz. Le SFJAZZ Center de San Francisco, lauréat de nombreux prix, est le lieu de résidence du Collective. L’octet actuel est un ensemble international composé de :

Etienne Charles (trompette)

Robin Eubanks (trombone)

Miguel Zenón (saxophone alto)

David Sánchez (saxophone ténor)

Edward Simon (piano)

Warren Wolf (vibraphone, marimba)

Matt Brewer (basse)

Obed Calvaire (batterie)

Comme solistes, compositeurs, enseignants et chefs d’orchestre, le SFJAZZ Collective est un groupe sans chef qui représente ce qui se passe actuellement dans le jazz et reflète l’explosion des talents du jazz partout dans le monde. Le Collective évolue chaque année par un système de tuilage qui assure la cohérence de l’ensemble. En général, il procède à un remplacement chaque année, les sept autres garantissant la permanence. En dehors des invités ponctuels pour des programmes spéciaux, ont ainsi fait partie de l’effectif, depuis 2004, Bobby Hutcherson, Joshua Redman, Eric Harland, Mark Turner, Matt Penman, Sean Jones, Avishai Cohen, Stefon Harris, Dave Douglas, Nicholas Payton, Joe Lovano, Josh Roseman, Renee Rosnes, Robert Hurst et Brian Blade.

Les huit membres actuels incarnent les traditions du jazz tout en adoptant des innovations musicales. C’est l’essence du SFJAZZ Collective, refléter une musique fondamentalement moderne en constante évolution.

“Live at SFJAZZ Center 2017”, avec des compositions originales de Ornette Coleman, Stevie Wonder et Thelonious Monk, a été enregistré pendant quatre soirées au SFJAZZ Center du 26 au 29 octobre 2017. Il comporte un CD de nouvelles pièces composées par chaque membre de l’actuel SFJAZZ Collective et un deuxième CD de nouvelles versions des compositions d’Ornette Coleman, Thelonious Monk et Stevie Wonder sur des arrangements réalisés au fil des années par les anciens membres du SFJAZZ Collective, le saxophoniste Joshua Redman, le trompettiste Dave Douglas, l’arrangeur Gil Goldstein et le trompettiste Avishai Cohen.

La sortie physique comprend un DVD bonus avec des images des concerts du SFJAZZ Collective sur la musique de Miles Davis au SFJAZZ Center du mois d'octobre 2016.

Où écouter le SFJAZZ Collective

A Paris (75) jeudi 08 novembre à 20h30 à la Salle des concerts - Cité de la musique de la Philharmonie

Autour de Miles Davis - concert enregistré pourJazz Club de Yvan Amar, diffusion le samedi 05 janvier à 19h.

jeudi 08 novembre à 20h30 à la Salle des concerts - Cité de la musique de la Philharmonie Autour de concert enregistré pourJazz Club de Yvan Amar, diffusion le samedi 05 janvier à 19h. A Paris (75) vendredi 09 novembre à 20h30 à la Salle des concerts - Cité de la musique de la Philharmonie

Autour de Antônio Carlos Jobim -concert enregistré pourJazz Club de Yvan Amar, diffusion le samedi 29 décembre à 19h.

