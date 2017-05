L'actualité du jazz : SFJazz Collective, l'hommage à Miles

Au sommaire aujourd'hui

SF Jazz Collective à la Une

« Music of Miles Davis and Original Compositions » a été enregistré au cours d’une série de quatre concerts donnés par le SFJazz Collective, du 20 au 23 octobre 2016 au SFJazz Center de San Francisco. Comme chaque année, il s’agit pour les huit musiciens du collectif d’un double exercice : d’une part arranger les compositions d’une grande figure du jazz (qui change chaque année) et d’autre part écrire une musique originale qui lui soit dédiée. L’orchestre lui-même évolue au fil des années, par tuilage, pour préserver sa continuité : en général un seul changement est opéré, l’instrumentation restant constante : trompette, trombone, sax alto, sax ténor, piano, vibraphone, contrebasse, batterie.

Ornette Coleman fut le premier compositeur concerné en 2004, à la création du SFJazz Collective. Puis il y eut successivement John Coltrane en 2005, Herbie Hancock en 2006, Thelonious Monk en 2007, Wayne Shorter en 2008, McCoy Tyner en 2009, Horace Silver en 2010, Stevie Wonder en 2011, Chick Corea en 2013, Joe Henderson en 2014, Michael Jackson en 2015. Cette fois c’est aux compositions de Miles Davis que l’octet s’est consacré : So What (arrangé par Sean Jones), Tutu (par Robin Eubanks), Nardis (par Miguel Zenón), Teo (par David Sánchez), Joshua (par Warren Wolf), All Blues (par Edward Simon), Milestones (par Matt Penman) et Bitches Brew (par Obed Calvaire). Elles sont rassemblées dans un premier CD, le second reprend les huit compositions originales.

Le coffret, en édition limitée, est disponible sur le site du SFJazz Center.

Le 28 juin prochain, Randall Kline, le directeur du SFJazz Center, sera l’invité d’Open Jazz pour exposer la philosophie de cette institution qui a fêté son 5ème anniversaire en janvier dernier.

Sean Jones (trompette)

Robin Eubanks (trombone)

Miguel Zenón (saxophone alto)

David Sánchez (saxophone ténor)

Warren Wolf (vibraphone)

Edward Simon (piano)

Matt Penman (contrebasse)

Obed Calvaire (batterie)

Programmation musicale

SFJazz Collective « Music of Miles Davis and Original Compositions »

Milestones (Miles Davis, arr. Matt Penman)

SFJazz 666449953828

SFJazz Collective « Music of Miles Davis and Original Compositions »

Tribe (Miguel Zenón

SFJazz 666449953828

Miles Davis « Miles Smiles »

Freedom Jazz Dance (Eddie Harris)

Columbia 4710042

Peggy Lee « West Coast Jazz Vocalists, 1953-61 »

Too Late Now (B. Lane, A.J. Lerner)

Frémeaux 5623

Federico Casagrande « Fast Forward »

Fast Forward (Federico Casagrande)

CamJazz 7914-2

William Z Villain « WZV »

Break (William Z Villain)

Normandeep Blues

Nicolas Noël « 18H à la plage »

Sam and Jerry (Nicolas Noël)

Autoprod 3760185130875

Eouzgang « Think Positive »

Message (Yves Eouzan)

Dreamophone

Jeanne Demetz « Caribbean in America, 1915-62 »

Calypso Daddy (Johnny Alston, Jeanne Demetz)

Frémeaux FA 5664