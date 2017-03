L'actualité du jazz : Selmer #607, troisième bougie

Au sommaire aujourd'hui

Selmer #607 à la Une

à la Une Jazz au Trésor : Jazz Ladies, 1924-62

Jazz Agenda :

3 invitations pour 2 pour le concert de Emler, Tchamitchian, Echampard trio ETE vendredi 10 mars à 20h30 au Théâtre Denis à Hyères (83) . Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

Jazz Trotter : Ben Wendel en concert

Après 2 albums en 2008 et 2010 (Cristal Records), l'élite de la guitare Jazz Manouche se réunit à nouveau pour “Anniversary Songs” autour de la mythique guitare Selmer #607, fabriquée il y a 70 ans tout juste, et identique au modèle utilisé par Django Reinhardt (qui jouait sur la Selmer #503).

Les guitaristes solistes Adrien Moignard, Sébastien Giniaux, Rocky Gresset et Noé Reinhardt accueillent pour cette nouvelle édition le jeune et talentueux Antoine Boyer, étoile montante de la guitare acoustique jazz et classique française.

Le principe reste inchangé : les meilleurs guitaristes dans le style proposent 2 à 3 titres avec la même section rythmique (une contrebasse, deux guitares), dans le même studio d’enregistrement, et sur la même guitare Selmer permettant ainsi d’apprécier au mieux leur singularité, leur phrasé et un timbre propre à chacun.

Le résultat ? Un répertoire coloré qui va de Django Reinhardt (bien sûr !), à Michel Fugain (Chante) en passant par Le Déserteur de Boris Vian et La Bicyclette de Francis Lai. A ces standards s'ajoutent des compositions personnelles, des duos et deux pépites en guitare solo de Rocky Gresset et Antoine Boyer.

Programmation musicale

Selmer #607 « Vol III, Anniversary Songs »

Anniversary Song (Ion Ivanovici)

Cristal 255

Selmer #607 « Vol III, Anniversary Songs »

Dinminushing (Django Reinhardt)

Cristal 255

Selmer #607 « Vol III, Anniversary Songs »

Chante (Michel Fugain)

Cristal 255

Django Reinhardt « Intégrale, Vol 19, Troublant Boléro »

Vamp (Django Reinhardt)

Frémeaux 319

Stéphane Grappelli « Django »

Django (John Lewis)

Gitanes 018421-2

Lorraine Geller « Jazz Ladies, 1924-62 »

Clash By Night (Lorraine Geller)

Frémeaux 5663

Jean-Pierre Como « Express Europa »

Mandela Forever (Jean-Pierre Como)

L'âme sœur 20153

Emler, Tchamitchian, Echampard « Sad and Beautiful »

Last Chance (Andy Emler)

La Buissonne RJAL397018

Louis Winsberg « For Paco »

Salsita (Louis Winsberg)

Label Bleu 2607

Miles Davis « in Europe »

Milestones (Miles Davis)

Columbia 88697524922-19

Ben Wendel « What We Bring »

Fall (Ben Wendel)

Motéma 234244