L'actualité du jazz : Sarah Vaughan 1975, Oscar Peterson 1961, perles inédites

Au sommaire aujourd'hui

Sarah Vaughan et Oscar Peterson à la Une.

Jazz Agenda : semaine du 03 au 09 avril 2017.

Jazz Trotter : Bob Dorough 8 Deer Head Inn à Delaware Water Gap (Pennsylvanie)

Jazz Bonus : Imelda May

Sarah Vaughan : Live at Laren Jazz Festival 1975. A vingt-cinq kilomètres au sud-est d’Amsterdam, dans le village de Laren, se tient tous les mois d’août depuis plusieurs décennies un passionnant festival de jazz. Il y a quarante et un ans, du 5 au 9 août 1975, Chet Baker, Johnny Griffin, Phil Woods et Freddie Hubbard s’y produisirent, mais la grande star internationale qui a ouvert ce festival fut Sarah Vaughan. Celle que l’on a surnommée pendant toute sa carrière : « The Divine » est en 1975 une femme de 51 ans qui est au sommet de son talent, de son énergie, et de sa splendeur. Sa voix est devenue plus grave, mais sa tessiture est toujours exceptionnelle, lui permettant les plus extravagantes acrobaties vocales. Sa maîtrise du scat, aussi fabuleuse qu’à ses débuts, la propulse toujours au niveau des plus grands instrumentistes-improvisateurs du jazz...

Oscar Peterson : Live at Concertgebouw 1961. C'est sous l'impulsion de Norman Granz qu'en 1952 la mythique salle du Concertgebouw d'Amsterdam entrouvrit pour la première fois ses portes à cette musique (américaine, noire et populaire...) encore bien souvent “illégitime” aux oreilles de nombreux mélomanes distingués... Le pianiste canadien Oscar Peterson, dans l'écurie de Norman Granz depuis 1949, fit bien sûr partie des grandes stars qui, missionnées pour diffuser la bonne parole du swing partout en Europe, se produisirent à de nombreuses reprises au Concertgebouw tout au long des années 50. Probablement pour profiter à plein de l'effet de légitimation associé au prestige d'une telle salle, le label Verve sortit même en 1957 un disque du pianiste intitulé “Oscar Peterson Trio At The Concertgebouw”... Même si Peterson se produisit bien cette année là à Amsterdam en compagnie de Ray Brown et Herb Ellis, ce disque se révéla finalement être un “faux”, composé en fait d'extraits de concerts enregistrés dans des salles beaucoup moins prestigieuses entre Chicago et Los Angeles... Reste que d'une certaine manière, c'est en “habitué des lieux” qu'Oscar Peterson, ce 10 février 1961, s'installa au piano à la tête de son trio sur la mythique scène du Concertgebouw d'Amsterdam, au

Programmation musicale

Sarah Vaughan « Live at Laren Jazz Festival 1975 »

It's Magic (Jule Styne)

My Reverie (Claude Debussy, Larry Clinton)

Body And Soul (Green, Heyman, Sour, Eyton)

Moonlight in Vermont (Karl Suessdorf, John Blackburn)

Fondamenta 1604022

Oscar Peterson « Live at the Concertgebouw 1961 »

Chicago (Fred Fisher)

Fondamenta 1604023

The Four Brothers « Together Again »

The Swinging Door (Zoot Sims, Gerry Mulligan)

RCA Legacy 88985407222

Alfredo Rodriguez « Tocororo »

Meteorite (Alfredo Rodriguez)

Mack Avenue 1109

Delirium « Green Side Up »

Clustrophy (Mikko Innanen)

Ilk 172

Gérard Pansanel « Future Early Years »

Future Early Years (Gérard Pansanel)

Nord Sud 1153

Jimmie Lunceford « Stomp It Off »

Rhythm Is Our Business (J. Lunceford, S. Cahn, S. Chaplin)

MCA 6082

Bob Dorough « Live at the Deer Head Inn »

Casanova's Lament (Jack Teagarden)

Deer Head 008

Imelda May « Life, Love, Flesh, Blood »

Black Tears (Imelda May, Angelo Pietraglia)

Decca