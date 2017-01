L'actualité du jazz : Sarah McKenzie, Paris sous la pluie

Au sommaire aujourd'hui

Sarah McKenzie invitée d'Alex Dutilh

Jazz Agenda :

Jazz Trotter : The Westerlies - The Westerlies

Un an après avoir conquis le cœur des fans de jazz avec « We Could Be Lovers », son premier album chez Impulse! Records, Sarah McKenzie revient avec « Paris in the Rain ». Comme pour son précédent disque, la chanteuse/pianiste/compositrice/arrangeuse australienne née à Melbourne il y a 28 ans a collaboré avec le producteur Brian Bacchus (Norah Jones, Lizz Wright et Gregory Porter). Le résultat ? Un album fascinant alternant standards et compositions originales qui met une nouvelle fois en évidence la musicalité de l’artiste.

Sarah McKenzie s’est installée à Paris l’an dernier après avoir obtenu son diplôme du prestigieux Berklee College of Music de Boston. Le morceau qui donne son titre à l’album est une véritable déclaration d’amour à la Ville Lumière. Passant de l’anglais au français avec une aisance déconcertante, Sarah McKenzie y évoque les merveilles de notre capitale avec une délicieuse fantaisie. « _Je suis vraiment tombée amoureuse de Paris. C’est une ville tellement incroyable, qui a tant à offrir dans les domaines de la culture, de la gastronomie et de la mode. Je voulais écrire une chanson parvenant à restituer toute la magie la beauté et l’esprit de Pari_s. »

Les pérégrinations de Sarah McKenzie constituent le véritable fil conducteur de « Paris in the Rain », l’artiste s’étant inspirée à la fois de son départ pour les Etats-Unis et de sa découverte des pays européens où son métier de musicienne lui a donné l’occasion de séjourner. Reprendre When in Rome de Cy Coleman et Carolyn Leigh, Triste d’Antonio Carlos Jobim et Tea for Two de Vincent Youmans et Irving Caesar apparaît par exemple comme une manière idéale d’évoquer ses voyages en Italie, au Portugal et en Angleterre. Ce thème du « carnet de voyage » est également évident sur le dernier titre de l’album, Road Chops, une composition originale dont l’exubérance traduit à merveille le délicieux vertige que l’on ne peut manquer d’éprouver lorsqu’on parcourt le globe. Ce morceau instrumental témoigne par ailleurs de la maestria dont Sarah McKenzie fait preuve au piano.

Comme elle l’explique elle-même, Sarah McKenzie a voulu que « Paris in the Rain » se distingue par son « élégance ». « _Les arrangements y sont plus élaboré_s », déclare l’artiste. Abordant la tradition jazz comme un domaine dont l’exploration lui permet d’exprimer sa propre voix, Sarah McKenzie cherche une nouvelle fois à élargir sa palette sonore avec cet album où elle porte une attention toute particulière aux textures. Elle est accompagnée dans cette entreprise par le vibraphoniste Warren Wolf (déjà présent sur « We Could Be Lovers »), le guitariste Mark Whitfield, le bassiste Reuben Rogers, le batteur Gregory Hutchinson, le trompettiste Dominick Farinacci, le flûtiste Jamie Baum, le saxophoniste alto Scott Robinson, le saxophoniste ténor Ralph Moore et le guitariste Romero Lubambo.

Plongeant leurs racines dans la tradition du Great American Songbook, les compositions de Sarah McKenzie sont pour beaucoup dans l’énergie contagieuse qui émane de « Paris in the Rain ». Outre la chanson donnant son titre à l’album et Road Chops, l’artiste nous offre trois compositions originales où la subtilité est le maître mot. En matière d’arrangements, Sarah McKenzie cite George Shearing comme l’une de ses plus grandes influences. La jeune artiste est tout particulièrement admirative de son utilisation des block chords au piano sur fond de guitares. « J’aime quand les choses sont décalées et un peu brut de décoffrage tout en restant charmantes et élégantes », explique-t-elle. Au piano, l’une des priorités de Sarah McKenzie est de développer un style reconnaissable entre tous. « Faire preuve d’une virtuosité extraordinaire, pourquoi pas, si c’est ce que vous recherchez. En ce qui me concerne, je veux posséder un style qui n’appartient qu’à moi et qui me permette d’interpréter les chansons comme personne d’autre. »

Où écouter Sarah McKenzie

Programmation musicale

Sarah McKenzie « Paris In The Rain »

Road Chops (Sarah McKenzie)

Impulse 00602557261127

Sarah McKenzie « Paris In The Rain »

Paris In The Rain (Sarah McKenzie)

Impulse 00602557261127

Sarah McKenzie « Paris In The Rain »

Don't Be A Fool (Sarah McKenzie)

Impulse 00602557261127

Peggy Lee, George Shearing « Beauty And The Beat ! »

Di I Love You (Cole Porter)

Capitol 7984542

Fay Claassen « Luck Child »

Fay (Kenny Wheeler)

Challenge 73425

Mal Waldron, Steve Lacy « Sempre Amore »

A Flower Is A Lovesome Thing (Billy Strayhorn)

Soul Note 1170

Raynald Colom « Rise »

La Llegada (Raynald Colom)

Jazz Village 570003

Nasheet Waits « Between Nothingness And Infinity »

Koko (Charlie Parker)

Laborie 33

Lionel Martin, Mario Stantchev « Jazz Before Jazz »

Manchega (Louis Moreau Gottschalk)

Cristal 238

Jesse Davis « Live at Smalls »

Pray Thee (Jesse Davis)

Smalls Live 026

Fanny Bloom « Two Little Birds »

Two Little Birds (Thomas Hellman)

La Pastèque

The Westerlies « The Westerlies »

Where's The Music ? (Duke Ellington)

Songlines 1617-2