L'actualité du jazz : Sandro Zerafa, la mise en lumière

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Patrice Caratini mardi 31 janvier à 20h30 au Centre des Bords de Marne au Perreux-sur-Marne (94) . Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

Jazz Culture : Jazz Magazine n°691 de février 2017

Pour son quatrième album, qui sort sur le label participatif Jazz and People (décidemment un gage de qualité), le guitariste maltais basé à Paris développe, à la tête d’un groupe multiculturel, un ensemble de compositions qui challenge le jeu tout en n’excluant ni la douceur, ni le sens de l’espace. Soliste de la ligne claire, d’une articulation qui ne souffre aucune imprécision, Sandro Zerafa parvient à capter et restituer dans son approche musicale une sorte de lumière : celle qui révèle les beautés du monde et éclaire nos âmes sensibles par la musique. « More Light », et l’on en a bien besoin… Cette fois, il a réuni Yonathan Avishai (piano), Yoni Zelnik (contrebasse) Lukmil Perez Herrera (batterie) et David Prez (saxophone).

Né à Pietà, Malte, Sandro Zerafa étudie la musique à l’Université de Malte et au Conservatoire de Lyon dont il sort avec le 3ème prix d’orchestre, il obtient, par ailleurs, la Mention Spéciale du Jury au Concours National de Jazz de La Défense, en composition. Le guitariste a enregistré 15 disques en tant que sideman et trois sous son nom qui ont été encensés par la critique.

Sandro Zerafa a tourné dans le monde entier et joué et enregistré avec de grands noms du Jazz : Francesco Bearzatti, Youn Sun Nah, Sergio Krakowski, Nico Gori, Hugo Lippi, Chico Buarque, Manu Katch, Laurent Coq… Il est membre fondateur du collectif/label Paris Jazz Underground. Enfin Sandro est également directeur artistique, depuis 2009, du Malta Jazz Festival, qui se déroule chaque année en juillet sur l’île de Malte.

Où écouter Sandro Zerafa

mercredi 1er mars à 21h au Sunside à Paris (75)

vendredi 17 et samedi 18 mars à 19h30 à la Jazz Cave à Saint Julian (Malte)

Sandro Zerafa (guitare)

Yonathan Avishai (piano)

Yoni Zelnik (contrebasse)

Lukmil Perez (batterie)

invité : David Prez (sax ténor)

Programmation musicale

Sandro Zerafa « More Light »

More Light (Sandro Zerafa)

Jazz and People 817001

Sandro Zerafa « More Light »

Nowness (Sandro Zerafa)

Jazz and People 817001

Pat Metheny, Brad Mehldau « Metheny Mehldau QuartetX »

Towards The Light (Pat Metheny)

Nonesuch 7559799940

John Abercrombie « Up and Coming »

Flipside (John Abercrombie)

ECM 2528

Mahalia Jackson « Intégrale Mahalia Jackson, Vol 14, 1961 »

You'll Never Walk Alone (R. Rogers, O. Hammerstein II)

Frémeaux FA 1324

Patrice Caratini « Darling Nellie Gray »

À trois temps (Variation sur Nellie Gray) (Patrice Caratini)

Label Bleu 6625

Jeff Tain Watts « Detained »

107 Steps (Bjork)

Half Note 0677242451824

Michel Hausser « Holiday for Vibes and Cembalet »

The Pelican (Michel Hausser)

Columbia FPX 257

McCoy Tyner « Live At Newport »

All Of You (Cole Porter)

Impulse A-48

Austrian All Stars

Makka (Joe Zawinul)

Jazz Magazine 691