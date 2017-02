L'actualité du jazz : Samora Pinderhughes, Black Lives Matter, l'appel à la résistance

Au sommaire aujourd'hui

Alex Dutilh rend hommage à Lucien Malson (14 mai 1926 - 27 janvier 2017) en lui dédiant son émission

Samora Pinderhughes à la Une

à la Une Jazz au Trésor : Duke Ellington - The Great 1963 Paris Concert



Jazz Agenda :

Jazz Trotter : Eve Beuvens - Heptatomic

Le pianiste, compositeur et chef d’orchestre Samora Pinderhuges publie son magnifique projet engagé, “The Transformations Suite”. Il l’a donné à de multiples reprises en concert, moins dans des clubs de jazz que devant des milliers de personnes à chaque fois, à l’occasion des manifestations du mouvement Black Lives Matter Dans la tradition d’artistes comme Bob Marley, Duke Ellington, Marvin Gaye, Billie Holiday ou Tupac Shakur, la Suite propose une bande-son de l’état actuel de l’inégalité sociale et de l’injustice aux Etats-Unis et au-delà.

Samora Pinderhughes a passé ces cinq dernières années à écrire, enregistrer et produire The Transformations Suite, une combinaison de musique, théâtre et poésie qui se penche sur l'histoire de la résistance au sein de la communautés afro-américaine. Les thèmes de la Suite évoluent à travers cinq phases successives : Transformation, History, Cycles, Momentum (en 2 parties) et Ascension. Dans ce cadre, le projet relie des enjeux sociaux contemporains, comme la situation carcérale ou le mouvement Black Lives Matter, avec l’histoire des mouvements révolutionnaires de couleur. Les compositions établissent un pont entre le passé et le futur - le tout dans un contexte poignant, magnifique généré par la musique de la suite. Les textes sont constitués de poèmes originaux du poète et acteur Jeremie Harris, avec la contribution de Samora Pinderhughes, Saul Williams et Tupac Shakur.

“The Transformations Suite” a été donnée en Amérique du Sud et aux USA, dont American Museum of Natural History, the Harlem Arts Festival, Juilliard, UC Irvine, NYU, Joe’s Pub, the Jazz Gallery, MoMA, et la Columbia University. Plus récemment, le projet a été présenté dans le cadre du Blackout for Human Rights’ #MLKNow qui a été visionné par plus de 500 000 personnes avec un impact majeur sur Twitter.

Basé sur la conviction qu’il y a une bande son pour chaque révolution, l’objectif de “The Transformations Suite” est de favoriser le dialogue sur les questions de justice sociale dans le monde et de montrer comment l’art peut influer sur un changement de société, contribuer au puissant mouvement de la prise de conscience des afro-américains et inciter les jeunes à faire entendre leur voix.

La parution de “The Transformations Site” a été précédée d’un évènement intitulé “Black Male Re-Imagined”, un projet co-présenté par la Campaign for Black Male Achievement, où la Transformations Suite a servi de prisme à travers lequel les artistes et activistes ont réfléchi sur l’état actuel de la nation. Cet évènement, en parallèle du concert de parution de l’album a eut lieu le 11 octobre 2016 au Kennedy Center de Washington.

Déclaration :

L’art doit refléter la vie

Nous sommes à un moment critique et nous devons choisir de changer de direction. Ces questions doivent être posées : pourquoi des millions de gens pauvres en Amérique ? A qui appartiennent les banques ? A qui appartiennent les prisons et qui en sont ses occupants ? Pourquoi quelques-uns sont milliardaires alors que d’autres se battent pour survivre ?

Nous ne reculerons pas face à l'injustice

Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les brutalités

Nous ne resterons pas silencieux

Programmation musicale

Martial Solal « Concert à Gaveau »

Lucien, Valsons (Martial Solal)

Columbia CTX 40.187

*Samora Pinderhughes « The Transformations Suite »

*Momentum, Part 2 (Samora Pinderhughes)

Gray Area 859718345046

Samora Pinderhughes « The Transformations Suite »

Ascension (Samora Pinderhughes)

Gray Area 859718345046

Archie Shepp « The Cry Of My People »

The Cry Of My People (Cal Massey)

Impulse AS-9231

Nick Finzer "« Hear and Now »

We The People (Nick Finzer)

Outside In Music 1701

Duke Ellington « The Great 1963 Paris Concert »

New Concerto For Cootie (C. Williams, E. Fraser)

Maison du Duke 009

Seamus Blake « Echonomics »

Circle K (Seamus Blake)

Criss Cross 1197

Peggy Lee « Collectors Series »

It's A Good Day (Peggy Lee, Dave Barbour)

Capitol 7931952

Eve Beuvens « Heptatomic »

La Lettre du Scribe à la Joconde (Eve Beuvens)

Igloo 264