L'actualité du jazz : Rubén González, la rencontre de Monk et Felix the Cat à La Havane

Au sommaire aujourd'hui

Rubén González à la Une

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Itamar Borochov samedi 24 juin à 21h à la salle Jéliote à Oloron-Sainte-Marie (64) dans le cadre du Festival des Rives et des Notes - Jazz Oloron. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Le pianiste cubain, Rubén González, avait 77 ans lorsqu’il enregistra son premier album solo à la Havane en 1996. L’année suivante l’album était publié sous le label World Circuit, au côté de l’album “Buena Vista Social Club” (lauréat d’un Grammy) sur lequel Rubén González a également joué. Cet enchaînement a ainsi mené à la remarquable floraison, bien que tardive, de sa carrière. Une carrière qui dura par la suite jusqu’à son décès en 2003, après qu’il ait tourné dans le monde entier et qu’il se soit révélé être l’une des légendes intemporelles de la musique cubaine.

L’album « Introducing Ruben Gonzalez » a été enregistré en deux jours immédiatement après celui du Buena Vista Social Club et avec la plupart des mêmes musiciens. Aujourd’hui, cet album est réédité en CD-Livre et en vinyle 180g. L’album a été entièrement remasterisé par Alex Wharton dans le célèbre studio Abbey Road à partir des bandes originales. Deux morceaux peuvent être écoutées pour la première fois en version longue, et il y a un morceau inédit de Rubén González avec Cachaito Lopez, Descarga Ruben Y Cachaito.

L’histoire de la redécouverte de Rubén González est contée de manière très émouvante dans le film “Buena Vista Social Club” de Wim Wenders : un maestro de la musique dont la pratique du piano dans les années 1940 a contribué au son de la musique cubaine tel qu’on le connaît aujourd’hui. Mais dans les années 1990, en raison des douleurs que lui causait son arthrose, Rubén González avait pratiquement arrêté de jouer. Il ne possédait même plus de piano.

En 1996, il est invité à sortir de sa retraite pour jouer sur le remarquable trio d’albums du label World Circuit enregistré en 2 sessions à la Havane : Buena Vista Social Club aux côtés de Ry Cooder, « A Toda Cuba La Gusta » de Afro-Cuban All Stars et finalement le sien, imprévu, « Introducing... ». Le plaisir qu’il éprouva lorsqu’il re-découvrit son toucher et son phrasé était palpable et contagieux. Chaque matin, il était le premier arrivé au studio, avant même que les portes soient ouvertes. Une fois rentré il passait la journée devant son piano, à tel point que Ry Cooder l’a qualifié de « meilleur pianiste soliste que j’ai jamais entendu ». Pour l’enregistrement de son premier album solo, Rubén González s’est entouré d’un groupe de musiciens triés sur le volet pour jouer, en conditions de live, une sélection du répertoire classique cubain. Il a ainsi livré « Introducing Ruben Gonzalez », un album de piano cubain classique et intemporel.

Rubén González (piano)

Orlando ‘Cachaito’ Lopez (contrebasse)

Mañuel ‘Guajiro’ Mirabal (trompette)

Amadito Valdés (timbales)

Roberto Garcia (bongos, güiro, cowbell)

Carlos Gonzalez (congas)

Alberto ‘Virgilio’ Valdés (maracas)

Réédité en formats deluxes CD-Livre et Vinyle

Programmation musicale

Rubén González « Introducing Rubén González »

Cumbanchero (Rafael Canchola Hernández)

World Circuit 049

Rubén González « Introducing Rubén González »

Melodia del Rio (Rubén González)

World Circuit 049

Rubén González « Sentimiento »

Soplete (L. Escalante)

Actual 318

Manuel Valera « The Seasons »

Opening (Manuel Valera)

Mavo 1108

Mark Murphy « Wild and Free »

Bijou (R. Burns, J. Hendricks)

HighNote 7310

Itamar Borochov « Boomerang »

Avri's Tune (Itamar Borochov)

Laborie Jazz 36

Rémi Toulon « Adagiorinho »

Jogral (Djavan, F. Machado)

Alien Beats 009

Yaron Herman « Y »

Legs to Run (Yaron Herman)

Blue Note 5739811

Marie Mifsud « Là »

Là (Adrien Lecomte)

mariemifsud.com

Gerald Cannon « Combinations »

Prelude to a Kiss (Duke Ellington)

Woodneck 888295560337

Aeon Trio « Elegy »

Utviklingssang (Carla Bley)

TRPTK 010