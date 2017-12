L'actualité du jazz : Roswell Rudd et Fay Victor, standards en dérangement

Au sommaire aujourd'hui

Roswell Rudd et Fay Victor à la Une

A la suite de l’album studio (2016) de pure improvisation “Strenght and Power” (un album en quartet avec le pianiste Jamie Saft, le bassiste Trevor Dunn et le batteur Balazs Pandi), le tromboniste et compositeur Roswel Rudd, a décidé de changer de direction pour son premier album en leader sur RareNoise, en abordant les standards de jazz qu’il a aimé et joué tout au long de sa longue et illustre carrière. Accompagné du pianiste Lafayette Harris, du bassiste Ken Filiano et de la chanteuse soul Fay Victor, le maître du jazz de 81 ans se livre avec une puissance rare et poignante sur le bien-nommé “Embrace”. Ce quartet intime sans batterie privilégie l'échange entre les musiciens, Roswell Rudd et Fay Victor en particulier, les deux "voix", sur des classiques du jazz comme Something to Live For de Billy Strayhorn, Goodbye Pork Pie Hat de Charles Mingus, la magnifique ballade de Thelonious Monk Pannonica, le standard Can’t We Be Friends ou le traditionnel House Of The Rising Sun.

Roswell Rudd ne tarit pas d’éloges sur ses partenaires :

“Lafayette Harris est l’un des meilleurs pianistes avec qui j’ai jamais joué. Il n’est pas seulement en avance sur les idées musicales, il est totalement dans l’instant et derrière vous en même temps. C’est génial de trouver quelqu’un qui joue comme ça. C’est comme si Lafayette avait toujours été là quand je joue avec lui. Ken Filiano est un virtuose de la basse, en particulier avec l’archet. Et Fay Victor est ma plus récente découverte. Elle est un instrument, une voix, une personnalité, un esprit… Tout ça et bien plus encore.”

La collaboration de Roswell Rudd avec Ken Filiano remonte loin : le bassiste apparaît sur l’album du tromboniste “Broad Strakesas” paru en 2000 ainsi que sur “The Incredible Honk” en 2011). Lafayette Harris, lui, apparaît sur l’album de 2008 “Keep Your Heart Right” (qui est aussi un quartet sans batterie avec la chanteuse Sunny Kim) ainsi que sur “Incredible Honk”. Quant à Fay Victor, elle était apparue en invitée sur deux titres de “Trombone For Lovers” de 2013.

“J’aime jouer sans batterie de temps en temps et je l’ai parfois fait au cours de ses années, raconte Rudd. J’entends mieux les harmoniques des chanteurs quand il n’y a pas de batterie. Il me semble juste que ça fonctionne mieux pour moi avec la voix et le piano. Obtenir ces interactions est quelque chose de très important pour moi. Je veux vraiment entendre les séries harmoniques des chanteurs quand je joue avec eux. Et vous savez que c’est un moment très délicat à obtenir. Je l'ai appris avec Sheila Jordan et quelques autres chanteurs avec qui j’ai eu la chance de travailler.”

“Embrace” est le dernier chapitre de l’extraordinaire carrière du célèbre tromboniste, qui a commencé par jouer dixieland à l’université avant de plonger dans l’avant-garde au début des années 60 avec Cecil Taylor, Archie Shepp, John Tchicai, Don Cherry et son collaborateur de longue date Steve Lacy. Plus récemment, Roswell Rudd, toujours aussi aventurier, a collaboré avec des musiciens maliens (MALIcool en 2001), des musiciens traditionnels mongols (Blue Mongol en 2005), des musiciens latins (El Espiritu Jibaro en 2007) et a rassemblé neuf des meilleurs trombonistes pour l’album “Trombone Tribe” en 2009.