L'actualité du jazz : Robert Finley, le blues n'a pas d'âge

Au sommaire aujourd'hui

Robert Finley à la Une

à la Une Jazz au Trésor : Duke Ellington - The Great 1963 Paris Concert



Jazz Agenda : semaine du 06 au 12 février 2017

Jazz Culture : 75 years of Capitol Records

Jazz Bonus : Le Grupetto - 4 nouveaux albums

Une nouvelle voix majeure du blues fait ses grands débuts sur Big Mess Legal Records, une branche de Fat Possum Records, le prestigieux label d’Oxford (Mississippi) dont l’une des spécialités est la découverte de bluesmen à la discographie encore vierge. C’est ainsi que le Louisianais Robert Finley, originaire de Bernice, enregistre son tout premier disque à l’âge de 62 ans, « Age Don't Mean A Thing », qui paraît chez Big Legal Mess.

Après avoir servi dans l’armée américaine dans les années 70, il se tourne vers la menuiserie dans le civil mais perd progressivement la vue en raison d’un glaucome… Il se consacre alors corps et âme au blues, sa passion de toujours, celle qui jusqu’à maintenant l’avait seulement conduit à jouer dans des églises ou avec des groupes amateurs durant son expérience militaire. Produit par Bruce Watson et Jimbo Mathus, l’album invoque le groove memphisien de Booker T & The MGs sur le titre I Just Want To Tell You, nous transporte vers un blues assurément soul avec « Age Don’t Mean a Thing », Snake In My Grass et Is It Possible To Love 2 People, s’aventure sur une deep soul romantique avec Make It With You et côtoie le funk sur You Make Me Want To Dance. Sans oublier le désespéré It’s Too Late et son trémolo d’orgue. À l’écriture sur 7 des 9 morceaux que comporte le disque, Finley se révèle être un brillant auteur-compositeur.

Pour concrétiser cet effort discographique, Finley s’est tourné vers la scène de Memphis pour travailler avec des membres des Bo-Keys : Howard Grimes (Al Green, Otis Clay, Syl Johnson, OV Wright), Marc Franklin (Bobby “Blue” Bland), Jimbo Mathus (Elvis Costello), Al Gamble (St. Paul & The Broken Bones, the Hold Steady, Alex Chilton), Kirk Smothers (Jim Lauderdale, Buddy Guy), Reba Russell (U2, BB King), Harold Thomas (James Carr), Daunielle Hill (Solomon Burke).

Soutenu par la fondation Music Maker, qui a pour vocation de promouvoir des bluesmen légendaires (et souvent oubliés), Robert Finley découvre la scène et vient d’effectuer une première tournée européenne à l’automne.

Programmation musicale

Robert Finley « Age Don't Mean A Thing »

Age Don't Mean A Thing (Robert Finley)

Big Legal Mess 0534

Robert Finley « Age Don't Mean A Thing »

I Just Want To Tell You (Robert Finley)

Big Legal Mess 0534

Booker T. and The M.G.s « Green Onions »

Green Onions (Booker T. Jones, Steve Cropper, Al Jackson, Lewis Steinberg)

Atlantic 82255-2

Neal Pattman « Music Makers With Taj Mahal »

Catfish Blues (Trad.)

Music Makers 49

Duke Ellington « The Great 1963 Paris Concert »

Happy Reunion (D. Ellington)

Maison du Duke 009

Serge Lavalette « Back In Town »

Back In Town (Serge Lavalette)

www.serge-lavalette.fr

The Amazing Keystone Big Band « Live au Crescent 2016 »

Jim (Fred Nardin)

Nome 007

Superdog « Superdog »

Dangerous Curves (Below, Fripp, Gunn, Mastelotto)

L'oreille en friche 8248330119470

June Christy « The Intimate Miss Christy »

I Fall In Love Too Easily (J. Styne, S. Cahn)

Capitol 3698002

Le Grupetto « Joue Yves Cerf, Schnik, Schnak, Schnuk »

Cartons (Yves Cerf)

Zabirrr 040