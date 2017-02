L'actualité du jazz : Rhoda Scott, Lady Quartet et autres princesses

Au sommaire aujourd'hui

Rhoda Scott invitée d'Alex Dutilh

invitée d'Alex Dutilh 10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom, prénom et adresse postale avec votre réponse. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses . Bonne chance !

en répondant à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur " " et laissez vos nom, prénom et avec votre réponse. 1 CD pour les . Bonne chance ! Jazz au Trésor : Mahalia Jackson - Intégrale Mahalia Jackson, Vol 14, 1961



Jazz Agenda :

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Omer Avital samedi 04 février à 20h30 au théâtre du Briançonnais à B riançon (05) dans le cadre de l'Altitude Jazz Festival. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

à gagner pour le concert de samedi 04 février à 20h30 au théâtre du Briançonnais à B dans le cadre de l'Altitude Jazz Festival. Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les . 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert des Permutants samedi 04 février à 21h au Crescent à Mâcon (71) . Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

à gagner pour le concert des samedi 04 février à 21h au Crescent à . Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les . Jazz Bonus : anniversaire de Stan Getz

Maîtrise, énergie et timbres caractéristiques, Rhoda Scott reste un mythe vivant de l’orgue Hammond. Elle continue (toujours pieds nus conformément à sa légende) à faire groover son clavier de basse (B3) et son double clavier d’orgues (deux monumentales cabines Leslie) en assurant un swing bluesy, aéré et percutant…

Avec en sus son large sourire et une grande générosité pour mettre en avant la nouvelle génération de musiciennes, formant son Lady Quartet : Lisa Cat-Berro (sax alto), Sophie Alour (sax ténor) et Julie Saury (batterie). Cette formation constituée uniquement de jazzwomen est née un soir de 2017 au Sunset à Paris. L’histoire d’amour continue avec la présentation du CD “We Free Queens” produit par Stéphane Portet et le Sunset.

Le Lady Quartet

Un quartet composé de femmes, toutes générations confondues, réunies par le jazz, pour faire vivre un groove intemporel, avec talent, swing et générosité.

Organiste et chanteuse de jazz américaine, Rhoda Scott est née le 4 juillet 1938, à Dorothy, dans l’État du New Jersey. Enfant, lorsqu’elle jouait sur l’orgue du presbytère où son père était pasteur, elle se mettait pieds nus pour ne pas abîmer le bois du pédalier, une habitude qu’elle a conservée et qui lui a valu le surnom de Barefoot Lady (la femme aux pieds nus).

Après des études à la prestigieuse Manhattan School of Music, elle rejoint le Conservatoire de Fontainebleau où étudie auprès de Nadia Boulanger. A l’issue de sa formation, Rhoda Scott possède un talent complet qui la rend aussi à l’aise dans la musique classique que dans le jazz, le gospel ou le blues. Cette ambassadrice de l’orgue Hammond aura joué avec les plus grands : Ray Charles, George Benson, Count Basie ou Ella Fitzgerald…

Grâce à sa mémoire musicale exceptionnelle, elle connaît plus de mille morceaux par coeur et compose la majeure partie de son répertoire. Forte de son charisme, sa voix prodigieuse, ses explications savoureuses (elle commente toujours les morceaux qu’elle va jouer), Rhoda Scott enthousiasme un large public à travers le monde entier depuis quatre décennies.

Où écouter Rhode Scott Lady Quartet

jeudi 16 mars à 20h30 au New Morning à Paris (75), en partenariat avec France Musique. Concert enregistré pour Jazz Club d'Yvan Amar et diffusé le samedi 16 mars à 19h.

Rhoda Scott (orgue Hammond)

Sophie Alour (saxophone)

Lisa Cat-berro (saxophone)

Julie Saury (batterie)

En savoir plus Rhoda Scott Lady Quartet - We Free Queens

Programmation musicale

Rhoda Scott, Lady Quartet « We Free Queens »

We Free Queens (Lisa Cat-Berro)

Sunset 023

Rhoda Scott, Lady Quartet « We Free Queens »

Que reste-t-il de nos amours ? (Charles Trenet)

Sunset 023

Vivien Garry « Jazzwomen, Great Instrumental Gals »

A Woman's Place Is In The Groove (Vivien Garry)

Saga 42

Julie Saury « For Maxim, A Jazz Love Story »

Petite Fleur (Sidney Bechet, arr. Patrice Caratini)

Black and Blue 819-2

Mahalia Jackson « Intégrale Mahalia Jackson, Vol 14, 1961 »

Lord, Don't Move The Mountain (D.M. Akers, M. Jackson)

Frémeaux 1324

Omer Avital « Abutbul Music »

Eser (Middle Eastern Funk) (Omer Avital)

Jazz Village9570114

Les Permutants « Alive ! »

Ragator rageant (Jean Loup Bonneton)

Gaya 3341348159393

Renaud Garcia-Fons « The Marcevol Concert »

Palermo notturno (Renaud Garcia-Fons)

Enja 9581-2

Jimmy Smith « Back At The Chicken Shack »

Back At The Chicken Shack (Jimmy Smith)

Blue Note 84117

Stan Getz « Dynasty »

Our Kind of Sabi (Eddy Louiss)

Verve 839117-2