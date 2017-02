L'actualité du jazz : Renaud Garcia-Fons, sous le ciel de Paris

Au sommaire aujourd'hui

Il fallait bien qu’un jour l’infatigable voyageur Renaud Garcia-Fons repasse par sa ville natale, Paris, capitale cosmopolite. A cette cité-carrefour, point de rencontre d’artistes de toutes nationalités, le contrebassiste franco-espagnol consacre son nouvel album « La vie devant soi », le titre même du livre d’Ajar-Gary qui conte « ce lien extraordinaire entre un petit orphelin arabe et une mamma juive ».

Pour ce projet, Renaud Garcia-Fons, s’est entouré de David Venitucci (accordéon) et Stephan Caracci (vibraphone et percussions), deux complices en innovation, avec comme fil conducteur cette idée, fondamentale pour lui, de « créer une sorte de musique de chambre, jouer ensemble, chercher les nuances, les textures de sons, en partant de l’acoustique ».

Connu pour sa maîtrise du flamenco, ses échappées vers l’Inde ou l’Orient, son amour du bassin méditerranéen, Renaud Garcia-Fons avait envie d’autre chose, en remontant ainsi le temps d’une ville aux multiples facettes, en délaissant la géographie pour privilégier la chronologie, de l’école française de la fin XIXe au jazz parisien. « Ce serait réducteur de dire que je ne fais que des musiques méditerranéennes, orientalisantes. Mon bagage n’est pas fait que de ça. J’ai écouté Satie et Debussy avant d’écouter Munir Bashir… » La preuve avec ces onze scènes subtilement parisiennes, en autant de clins d’oeil à Prévert, Doisneau ou Michel Simon, du trépidant Montmartre en courant à l’élégance nostalgique de Le long de la Seine. Un voyage entre groove et poésie, gouaille et nostalgie… une ode à l’humain.

Où écouter Renaud Garcia-Fons

lundi 06 mars à 20h30 à la Salle des fêtes du Jazz-Club des Palais à Cosne-sur-Loire (58)

mardi 14 mars à 20h à l'Européen à Paris (75)

vendredi 07 avril 20h30 au Palace à Surgères (17)

jeudi 27 avril à 20h0 à la Renaissance à Mondeville (14)

vendredi 28 avril à 20h30 au théâtre des Sables d'Olonne (85)

En savoir plus Renaud Garcia Fons est l'invité de la matinale du 13 octobre 2016

Renaud Garcia-Fons « La vie devant soi »

Montmartre en courant (Renaud Garcia-Fons)

e-motive 171

Renaud Garcia-Fons « La vie devant soi »

Les rues vagabondes (Renaud Garcia-Fons)

e-motive 171

Renaud Garcia-Fons « La vie devant soi »

Je prendrai le métro ! (Renaud Garcia-Fons)

e-motive 171d

Duke Ellington, Jimmy Blanton « Les trésors du jazz, 1940/41 »

Mr. J.B. Blues (Duke Ellington, Jimmy Blanton)

Chant du Monde 5741209

Jorge Rossy « Stay Here »

Who Knows About Tomorrow (Jorge Rossy)

Pirouet 3096

Yolande Moreau « Big Mama Trombone »

On l'appelleBig Mama + Magic Trombone (Claude Clément, Claude Samard, Daniel Barda)

Little Village 600810143

Benoit Lugué « Cycles »

Funny Toy (Benoit Lugué)

Shed 005 (parution le 10 mars - disponible en téléchargement)

Ingrid et Christine Jensen « Infinitude »

Old Time (Kenny Wheeler)

Whirlwind 4694

Mal Waldron « The Opening »

Sieg Haile (Mal Waldron)

Futura GER 20