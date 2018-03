L'actualité du jazz : Rémi Panossian, do à do avec son piano

Au sommaire aujourd'hui

Rémi Panossian à la Une

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Sonny Stitt - Milestones Of A Jazz Legend

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Uri Caine et Dave Douglas mardi 06 mars à 20h45 au Vauban à Brest (29) avec penn-ar jazz. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Do, la note… Do signifie « l’îIe » en coréen, « la voie » en japonais, « je donne » en italien, « accomplir » en anglais… Autant de sens à ce mot, autant de résonances intérieures en Rémi Panossian pour cette nouvelle aventure. Le pianiste est un amoureux des mélodies, ses lives sont énergiques, envoûtants, organiques.

Pendant 12 ans, quand il n'était pas en tournée à travers le monde avec son trio RP3, Rémi Panossian se produisait tous les mardis en piano solo dans le club le Rest'O Jazz à Toulouse. En 2016, Rémi part se produire seul au piano en Asie ; l’envie de graver cette musique grandit. Fin 2016, le Rest’O Jazz, cette deuxième maison, ces 12 ans d'amitiés, de rencontres, et d'anecdotes annonce à Rémi sa fermeture définitive à l’été 2017. La décision est prise d’enregistrer le solo dans ce lieu chargé de souvenirs avant sa disparition.

Pour rester au plus proche de cette forme intime, il s’entoure de son ami et complice de longue date le trompettiste et compositeur Nicolas Gardel à qui il confie la direction artistique. Ensemble, ils décident d’enregistrer live, sans retouches, pour rester au plus près de l’émotion. C’est la naissance de “Do” qui paraît chez Jazz Family.

Où écouter Rémi Panossian

mercredi 21 mars à 18h30 au Le Liberté / L'Etage à Rennes (35) dans le cadre de Jazz à l'Etage #9

dans le cadre de Jazz à l'Etage #9 jeudi 29 mars à 19h30 et 21h30 au Duc des Lombards à Paris (75)

vendredi 13 avril à 20h au Jam à Montpellier (34)

du 30 mai au 06 juin "Indonésie Tour"

à lire article Jazz Trotter : Rémi Panossian au Japon

en savoir plus émission Open jazz Rémi Panossian, la passe de trois

en savoir plus émission Open jazz Spécial Toulouse, en public au TNT

en savoir plus session studio Le trio RP3 interprète "Busseola Fusca"

Programmation musicale

Rémi Panossian « Do »

Dos (Rémi Panossian, Nicolas Gardel)

Jazz Family 041

Rémi Panossian « Do »

The Mirror (Rémi Panossian)

Jazz Family 041

Rémi Panossian « Do »

Why Are You Falling Down (Rémi Panossian)

Jazz Family 041

Ray Bryant « Montreux '77 »

Things Ain't What They Used To Be (Ellington, Persons)

Pablo 99942

Tigran Hamasyan « For Gyumri »

The American (Tigran Hamasyan)

Nonesuch 7559-79325-7

Sonny Stitt « Milestones Of A Jazz Legend »

After You've Gone (Layton, Creamer)

The Intense Media 600422

Dave Douglas, Uri Caine « Present Joys »

Soar Away (A.M. Cagle)

Greenleaf 1037

Sébastien Necca, Grounded « Morning Light »

The Smile Of My Son (Sébastien Necca)

Hevhetia 0160-2-331

Marion Rampal « Main Blue »

5 pm Song (Marion Rampal)

e-motive 161

Pat Metheny « Offramp »

Au Lait (Pat Metheny, Lyle Mays)

ECM 1216