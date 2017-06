L'actualité du jazz : Reis, Demuth, Wiltgen, Luxembourg, groove et volupté

Au sommaire aujourd'hui

Michel Reis i nvité d'Alex Dutilh

« Je suis tombé dingue de leur musique dès que je les ai entendus pour la première fois (…) ils ont le don de savoir raconter des histoires dans leurs compositions » Joshua Redman

« Places In Between » capture l’essence de notre trio et de notre musique. Nous sommes trois artistes luxembourgeois résidant dans différents lieux. La plupart du temps, nous sommes connectés en ligne ou en tournée. Le titre est le reflet des temps que nous partageons sur la route et des expériences – amusantes, insolites, magiques, parfois surréalistes - qui cimentent notre amitié et développent notre créativité. Les morceaux de « Places in between » présentent musicalement ces instants dans la vie d’une personne où l’on se pose, en dehors de la routine quotidienne. C’est souvent au cours de ces moments inattendus que le mystère s’installe et la magie se déploie. » Reis-Demuth-Wiltgen

Le trio Reis-Demuth-Wiltgen fait partie d’une scène jazz en pleine expansion au Luxembourg. Pendant de nombreuses années, des musiciens comme Michel Pilz et Ernie Hammes ou Roby Glod ont sillonné les scènes du monde entier. La scène jazz luxembourgeoise continue de repousser ses frontières, et nous offre de jeunes artistes captivants tels que Pascal Schumacher et Maxime Bender. Reis-Demuth-Wiltgen ont des liens étroits dans leur pays d’origine et figurent parmi ces nouveaux talents qui, grâce à l’expérience, la formation et la réflexion, ont acquis une ouverture d’esprit et le désir de proposer leur musique au public du monde entier.

Où écouter Reis-Demuth-Witgen

samedi 24 juin à 19h30 et 21h30 au Duc des Lombards à Paris (75)

dimanche 25 juin à 17h à la salle salle Jéliote d' Oloron-Sainte-Marie (64) dans le cadre du festival Jazz Oloron - Des Rives et des Notes

dans le cadre du festival Jazz Oloron - Des Rives et des Notes mardi 1er août à 21h à la salle Moulinages de l'Espace Soubeyran à Crest (26) dans le cadre des Crest Jazz Vocal

Michel Reis (piano)

Marc Demuth (contrebasse)

Paul Wiltgen (batterie)

