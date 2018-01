L'actualité du jazz : Raphaël Imbert, les racines de l'espoir

Au sommaire aujourd'hui

Raphaël Imbert invité d'Alex Dutilh

Dans ce nouveau chapitre de ses aventures, plus militant et aussi plus intime, le saxophoniste Raphaël Imbert tisse un fil rouge entre jazz vocal inspiré et soul ancrée dans le gospel, le tout baigné dans une énergie rock. Sur fond de paroles humanistes - il convoque notamment Paul Robeson, Joni Mitchell et Pete Seeger -, le souffle de son saxophone est l’architecte d’une musique à l’urgence habitée.

“Music Is My Hope”, le nouvel album de Raphaël Imbert qui sort le 26 janvier chez Jazz Village, est un combat d’espérance. Après “Music Is My Home” en 2016 (Open Jazz du 22 janvier 2016), le saxophoniste et compositeur livre ici un témoignage intime tout autant qu’une invitation au partage. Entre actualité planétaire et vécu intime, c’est bien d’espoir dont il est question ici. À une époque où il semble tant manquer, il se dévoile partout dans ce disque. “Music Is My Hope” réunit dans un même geste la protestation, la prière, l’activisme, l’amour, le sacré et le profane. Une musique qui ravive les flammes des espérances amoureuses, politiques, universelles ou personnelles. Une musique qui peut, par sa force salvatrice, remettre en mouvement et rassembler. Au-delà du blues des origines, Raphaël Imbert invoque ici les appels du spiritual, les revendications de la soul et des protest songs, les introspections du folk et des chants populaires qui font oeuvre commune et collective. En retrouvant ses sources, la musique réveille la fraternité, la contestation, l’affirmation, le désir et l’allégresse.

Raphaël Imbert (saxophones, clarinette basse)

Pierre-François Blanchard (claviers)

Pierre Durand (guitare)

Jean-Luc Di Fraya (batterie)

Thomas Weirich (guitare)

Aurore Imbert (chant)

Marion Rampal (chant)

Manu Barthélémy (chant)

Big Ron Hunter (chant)

En décembre dernier, Raphaël Imbert a été nommé coordinateur et professeur pour le DE de professeur de musique domaine ""jazz et musiques improvisées"" à l'IESM Europe et Méditerranée" .

Un article de Philippe Sage dans Djam.

Où écouter Raphaël Imbert

mardi 14 février à 20h30 à l'Alhambra à Paris (75) dans le cadre du festival Au Fil Des Voix

Raphaël Imbert (saxophone, clarinette basse)

Pierre-François Blanchard (piano, claviers, fender rhodes)

Thomas Weirich (guitare)

Pierre Durand (guitare)

Jean-Luc Di Fraya (batterie)

Marion Rampal (chant)

Aurore Imbert (chant)

Programmation musicale

Raphaël Imbert « Music Is My Hope »

Peat Bog Soldiers (Wolfgang Langhoff, Rudi Goguel)

Jazz Village 9570155

Raphaël Imbert « Music Is My Hope »

A Letter to the Muse (Aurore Imbert, Raphaël Imbert)

Jazz Village 9570155

Joni Mitchell « Don Juan's Reckless Doughter »

Jericho (Joni Mitchell)

Asylum 263003

Clovis Nicolas « Freedom Suite Ensemble »

The 5:30PM Dive Bar Rendezvous (Clovis Nicolas)

Sunnyside 1495

Roger Guérin « Le formidable, Paris Meetings »

Sweet Feeling (Pierre Michelot)

Fresh Sound 942

Laurent de Wilde « New Monk Trio »

Friday the 13th (Thelonious Monk)

Gazebo 133

William Parker, Raining on the Moon « Great Spirit »

Feet Music (William Parker)

Aum Fidelity 098

Sarah Lancman « À contretemps »

Don't Lose Me (Sarah Lancman)

Jazz Eleven 11001