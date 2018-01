L'actualité du jazz : Pierre de Bethmann, trois devant !

Au sommaire aujourd'hui

Pierre de Behtmann à la Une

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de AndreasSchaerer et Lucas Niggli + Marc Perrenoud Trio vendredi 19 janvier à 21h au Pannonica à Nantes (44). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

“Deux ans et près de soixante concerts après la parution du premier volume en 2015, "Essais, Vol 2" est la quatrième production du label Aléa, le deuxième volume de nos “Essais” en trio.

Sylvain Romano, Tony Rabeson et moi continuons donc notre histoire, glanant les idées au gré de l’expérience commune, continuant à explorer diverses traditions musicales, soumettant nos choix à diverses options d’arrangement, et plus encore à l’esprit du moment.

Ce même esprit qui nous a une nouvelle fois mené vers le studio Recall en juin 2017, pour enregistrer dans une configuration toujours plus proche des conditions de concert, et dans ce lieu exceptionnel qui sait aussi bien suspendre le temps que capter les énergies brutes de ceux qui ne demandent qu’à jouer.

Tout cela donc pour cette sélection de dix morceaux datant de 1707 à 1985, écrits par divers compositeurs issus des deux bords de l’océan Atlantique, et que certains qualifieront peut-être de standards.” [Pierre de Bethmann]

Né en 1965 à Paris, Pierre de Bethmann est musicien depuis 1995, après plus de quinze ans d’étude classique du piano, un diplôme de l’ESCP en 1987, et un an passé au Berklee College of Music à Boston en 1989. Il fut co-leader du trio Prysm de 1994 à 2001, qui enregistra notamment quatre albums pour Blue Note. Il dirigea ensuite le projet Ilium à partir de 2002, puis le Medium Ensemble depuis 2012, avec lequel il poursuit un important travail d’écriture musicale. En 2013 il se remet également au trio.

Il a déjà mené plusieurs résidences artistiques, à l’image de celle qu’il poursuit actuellement au sein du Théâtre de Saint Quentin en Yvelines. Grand Prix de l’Académie Charles Cros en 2016, Victoire du Jazz en 2008, prix Django Reinhardt en 2004, Django d’Or en 1998 et premier prix du Concours de la Défense en 1994, Pierre de Bethmann enseigne au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

