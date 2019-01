Pierre de Bethmann, le Medium Ensemble au maximum

Au sommaire aujourd'hui

Pierre de Bethmann à la Une

Gardant le principe d’un orchestre de solistes exceptionnels et d’une certaine densité d’écriture, le Medium Ensemble de Pierre de Bethmann, pour “Todhe Todhe”, est cette fois-ci réduit à six cuivres, et repose sur l’association harmonique singulière du piano et du vibraphone et une section rythmique à toute épreuve.

Au-delà des formes parfois retorses, le parcours se veut ainsi plus nerveux et plus encore au service de l’inspiration des solistes, souvent entourés d’une masse sonore participant au jeu collectif.

Ce programme de huit compositions originales, réunies sur un double CD, a été créé en juin et juillet dernier à l’issue de deux années de résidence au sein du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines et enregistré dans la foulée au studio Ferber à Paris.

Le Medium Ensemble poursuit ainsi sa route, après deux résidences artistiques, de nombreux concerts passés, de nombreux autres en perspective, et désormais trois albums parus sur le label Alea.

Pierre de Bethmann (Rhodes, piano)

Stéphane Guillaume (flûte, saxophone ténor)

Sylvain Beuf (saxophone alto)

David El-Malek (saxophone ténor)

Thomas Savy (clarinette basse)

Sylvain Gontard (trompette, bugle)

Denis Leloup (trombone)

David Patrois (vibraphone, marimba)

Simon Tailleu (contrebasse)

Karl Jannuska (batterie)

Où écouter Pierre de Bethmann Medium Ensemble

A Paris (75) vendredi 15 février à 21h au Studio de l'Ermitage pour la sortie de l'album

Programmation musicale

Pierre de Bethmann, Medium Ensemble « Vol 3, Todhe Todhe »

Todhe Todhe (Pierre de Bethman)

Aléa 011

Martial Solal « Martial Solal et son orchestre jouent André Hodeir »

Catalyse (André Hodeir)

Carlyne 008

Ayn Inserto « Down A Rabbit Hole »

Down A Rabbit Hole (Ayn Inserto)

Summit 732

Ike Quebec « Bossa Nova, Soul Samba »

Blue Samba (Ike Quebec)

Blue Note 52443

Hand Five « Exil »

Sycamore Tree (Angelo Badalamenti)

Petit Label 058

Gauthier Toux « The Colours You See »

Rising Rays (Gauthier Toux)

Naïm 365

Pauline Atlan « Le Monde de Fats »

Dream Man (A. Milton, J. Young)

Ahead 835.2

Nicole Mitchell « Maroon Cloud »

No One Can Stop Us (Nicole Mitchell)

FPE 020