L'actualité du jazz : Pierre Bertrand, voyage dans le futur de la Far East Suite

Au sommaire aujourd'hui

Pierre Bertrand à la Une

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Guy Lafitte - His Tenor Sax and His Orchestra

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Louis Petrucciani vendredi 30 novembre à 20h30 au Théâtre Denis à Hyères (83) dans le cadre de la saison Jazz à Porquerolles. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 à gagner pour les 3 premiers mails.

« Far East Suite » est une œuvre majeure écrite en 1964 par Duke Ellington et Billy Strayhorn. Il s’agit du récit en musique de leur périple du Moyen Orient à l'Asie, lors de leur tournée d’automne 1963. Un voyage écourté prématurément avec l’assassinat du président J.F Kennedy.

Entouré des huit complices de son ensemble Caja Negra, Pierre Bertrand revisite chacun des titres de ce chef d’œuvre et nous emporte dans une musique fusionnelle, entre jazz, flamenco et saveurs épicées d’Orient. Un « voyage impossible » d'une énergie flamboyante.

Duke Ellington, maître de l’émotion, amoureux de la musique et génie des couleurs, débute cette tournée, organisée par le Département d'Etat, en pleine Guerre froide et au point culminant des tensions liées à la question des droits civiques aux USA. L'arrivée au Moyen-Orient est un choc émotionnel. En résulte une œuvre chargée de symboles et d’histoire, fascinante par sa sauvagerie, sa liberté et sa construction.

Pour cette relecture, Pierre Bertrand intègre ces mélodies envoûtantes et sauvages associées à une relecture documentée sur les danses et instruments des pays et villes traversés, dans une mise en scène orchestrale contrastée et ultra moderne. Une relecture marquée par une recherche du son acoustique.

Dans le processus d’enregistrement on relève ainsi l’utilisation de microphones à lampe des années 1930, l’utilisation du nouveau procédé d'harmonisation (Feeling Musique) sur les saxophones de Pierre Bertrand, le travail de mixage de Fred Magnier sur un nouveau type d'enceintes dédié (Klipsh) et le mastering de l’album par Simon Gibson au mythique studio Abbey Road. Face à la situation actuelle de cette zone géographique, aller aujourd'hui de Damas à Dakha, en passant par Aman, Beirouth, Bagdad, ou encore Karachi serait un « voyage impossible ». Ce nouvel album prend alors toute sa dimension symbolique.

Pierre Bertrand (saxophones soprano et ténor, flûte alto, arrangements, compositions)

Louis Winsberg (guitare)

Alfio Origlio (piano)

Pierre-François Dufour (violoncelle)

Jérôme Regard (contrebasse)

Minino Garay (batterie, percussions)

Stéphane Edouard (percussions)

Paloma Pradal (voix)

Sabrina Romero (voix, danse)

Où écouter Pierre Bertrand

A Paris (75) samedi 08 décembre à 20h30 au Pan Piper

Pierre Bertrand (saxophones soprano et ténor, flûte alto, arrangements, compositions)

Louis Winsberg (guitare)

Alfio Origlio (piano)

Pierre-François Dufour (violoncelle)

Christophe Wallemme (contrebasse)

Minino Garay (batterie, percussions)

Stéphane Edouard (percussions)

Paloma Pradal (voix)

Sabrina Romero (voix, danse)

Programmation musicale

Pierre Bertrand « Far East Suite »

Tourist Point of View (Duke Ellington, Billy Strayhorn, arrangt Pierre Bertrand)

Cristal 278

Pierre Bertrand « Far East Suite »

Amad (Duke Ellington, Billy Strayhorn, arrangt Pierre Bertrand)

Cristal 278

Duke Ellington « Far East Suite »

Isfahan (Duke Ellington, Billy Strayhorn)

RCA 74321747972

Joe Lovano « From the Soul »

Left Behind (Judi Silverman)

Blue Note 077779863624

Louis & Michel Petrucciani « Flashback »

Looking Up (Michel Petrucciani)

ADAC 0089013

Vincent Courtois, Daniel Erdmann, Robin Finker « Bandes originales »

Plein soleil, Tarentelle (Nino Rota)

La Buissonne 397030

Guy Lafitte « His Tenor Sax & His Orchestra, 1954-59 »

I Want To Be Happy (Victor Youmans)

Fresh Sound 969

Hugo Fernandez « Naualli »

Concord (Hugo Fernandez)

Infinity 192914829423

Eva Simontacchi « Places »

Places (Eva Simontacchi)

Abeat 108