L'actualité du jazz : Peemaï, Laos, sur la montagne

Peemaï est le fruit d’une rencontre entre les frères Vilayleck, leur compagnon de longue date, le saxophoniste Hugues Mayot et le drum heroFranck Vaillant. Ils ont alors commencé par jouer des compositions des uns et des autres avant de décider de travailler un répertoire plus resserré et plus personnel qui les rassemble autour des musiques traditionnelles du Laos. Après une série de résidences, le groupe est parti en tournée au Laos et au Cambodge. Leur premier concert a eu lieu à Vientiane, capitale du Laos, le 30 avril 2016, pour la Journée internationale du jazz.

À travers des rythmes hypnotiques et des mélodies lancinantes, le groupe offre un set musical unique, un cocktail dynamique assemblant les musiques traditionnelles d’Asie du Sud-Est et les cultures jazz, rock et électro européennes. Les mélodies issues du molam [transe blues rurale du Laos et de la région Issan en Thailande] se mêlent à des paysages sonores électroniques contemporains, les musiques sacrées à des sonorités hendrixiennes ou coltraniennes aux grooves implacables…

Hugues Mayot [saxophone, clavier]

David Vilayleck [guitare]

Alfred Vilayleck [basse]

Franck Vaillant [batterie]

Invités Laotiens [sur l’album] :

Sisengchan Thipphavong [chant]

Vongdeuan Soundala [chant]

Vilasay Laisoulivong [khongvong, lanade, sor]

Odai Sengdavong [pi phouthaiy, khène, vode, sor]

Où écouter Peemaï

15 décembre au Pannonica à Nantes (44)

19 décembre à la Scène Nationale de Sète (34)

20 décembre à Saint-Nazaire d'' Aude (11)

31 janvier au Studio de l'Ermitage à Paris (75)

« Benzine » aux éditions Signature Radio France /Harmonia Mundi/France Musique