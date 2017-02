L'actualité du jazz : Paul Lay, scènes de fête à l'Alcazar

Au sommaire aujourd'hui

Jazz Culture : Al Jarreau Memories

Paul Lay invité d'Alex Dutilh

Jazz au Trésor : Mal Waldron - The Opening

Jazz Agenda : semaine du 13 au 19 février 2017

« Une voix, un piano, une contrebasse. C’était le son que j’avais en tête pour ce répertoire de chansons et de poèmes que m’inspirent la nature et ses richesses, afin de créer de nombreux climats et une musique dense et aérienne. Toutes ces pièces célèbrent cette nature, sa force, sa multitude, mais décrivent également l’homme et ses états d’âme, à travers des chansons d’amour. » Paul Lay

Le pianiste et compositeur Paul Lay publie simultanément ses troisième et quatrième albums chez Laborie Jazz. Une histoire de fidélité entre un artiste et son label, une histoire de patience pour un artiste qui a su intégrer et s’intégrer dans de nombreuses formations en apportant toujours le meilleur de lui-même et dont chacun a pu se féliciter, une histoire de rôle où, dès le départ, Paul et le label connaissent et apprivoisent des territoires sans cesse en mouvement, des perspectives qui les enrichissent mutuellement. Dans le seul souci de saisir le(s) public(s) par une esthétique qui ne tend que vers le plaisir et le beau.

Alcazar Memories

Avec “Alcazar Memories”, c’est un voyage hommage aux racines de la chanson populaire française, plus particulièrement provençale, et suédoise. C’est aussi une affirmation de ce travail de composition et d’écriture qui, depuis quelques années, marque le talent de Paul Lay. Une alchimie parfaite entre la connaissance de l’histoire de la musique, classique, jazz et cette capacité à en extraire une nouvelle direction, de nouvelles voies pour présenter un univers où l’on se sent immédiatement conquis. Tout est réfléchi mais en douceur, en beauté, en tenant compte de la générosité et de la qualité de ses compagnons de route et de scène, la chanteuse Isabel Sörling et le contrebassiste Simon Tailleu.

Si Alcazar Memories repose sur le passé de ce cabaret marseillais qui a vu traverser les plus belles heures et les plus beaux concerts de la chanson française, le clin d’oeil que lui porte Paul Lay contribue assurément à son renouveau et à porter à la connaissance de chacun un patrimoine d’une fraîcheur insoupçonnée.

The Party

À la suite de l’album « Mikado » sorti en 2014 , le pianiste a souhaité approfondir son travail de composition avec Clemens Van Der Feen et Dré Pallemaerts. Une rythmique naturelle et puissante, subtile et délicate, toujours au service de l’émotion et de la sensation. Ce trio là s’amuse, ça se sent, ça s’entend et c’est cette atmosphère qui domine et illustre un propos savamment construit par Paul. Il explique : « J'ai élaboré ce nouveau répertoire comme une illustration sonore de scènes cinématographiques qui se déroulent lors d'une fête. De la joie, de la légèreté, de l’inattendu. L'exaltation de se retrouver. Chaque pièce caractérise un personnage, une situation, ou encore un échange de regards, une danse, et bien d’autres mouvements. Une fête, c’est également l’occasion d'observer le jeu des masques : l’ego de chacun, complexe, miroite différemment en fonction des situations, afin d’obtenir l’adhésion du groupe. Ces moments de rassemblement nous renvoient à notre identité propre, aux multiples facettes qui constituent notre personnalité, à notre image, nos fêlures, nos refoulements, nos projections, nos fantasmes, confrontant notre réalité à celle des autres.»

, © Laborie Jazz

Où écouter Paul Lay

mardi 07 mars à 20h30 à l'Auditorium CRD de Charleville-Mézieres (08) dans le cadre des Nuits du jazz

dans le cadre des Nuits du jazz mercredi 15 mars à 20h au Café de la Danse à Paris (75) - Présentation du coffret double album Alcazar Memories + The Party

- Présentation du coffret double album Alcazar Memories + The Party jeudi 16 mars à 20h30 au Galion à Foulayronnes (47)

mercredi 17 mars à 19h à la Fourmi à Limoges (87) (« The Party »)

(« The Party ») samedi 18 mars à 21h à l'Astrada à Marciac (32)

dimanche 19 mars à 20h30 au Théâtre Francis-Planté à Orthez (64) dans le cadre du Festival Jazz Naturel

dans le cadre du Festival Jazz Naturel jeudi 30 mars à 20h30 au théâtre de la Criée à Marseille (13) - Paul Lay trio meets Avishai Cohen

