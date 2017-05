L'actualité du jazz : Parisien, Peirani, Schaerer, Wollny quittent le sol et donnent le la

Au sommaire aujourd'hui

Emile Parisien, Vincent Peirani, Andreas Schaerer et Michael Wollny à la Une

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Annette Peacock samedi 27 mai à 22h à la Cité de la Musique à Paris (75019). Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Kyle Eastwood avec Stefano Di Battista vendredi 26 mai à 21h au Parc des Expositions du Comminges à Jazz en Comminges à Saint-Gaudens (31). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails

Quatre noms qui scintillent tout en haut de la jeune scène jazz européenne et qui transcendent les frontières : Andreas Schaerer, Michael Wollny, Vincent Peirani et Emile Parisien. Les quatre compères, qui triomphent aux quatre coins du monde, ont monté un brillant quartet. Au sommet de leur carrière, et au total vainqueurs de 12 Echo Jazz Awards, sans compter les récompenses dans leur pays respectif, ils sortent l’album « Out Of Land » chez ACT, où chacun découvre des territoires inexplorés de son instrument.

Après nous avoir enchantés et rencontré le succès avec leurs derniers albums (“Tandem”, “Sfumato”, “Weltentraum”, “Belle Epoque”, etc.), les quatre musiciens ont décidé d’unir leur force créative. Le résultat est enthousiasmant !

L’un comme l’autre y apporte sa touche d’originalité : le vocaliste Andreas Schaerer est l’un des meilleurs chanteurs et improvisateurs de la scène contemporaine (remarqué dans Hildegard Lernt Fliegen), avec d’immenses capacités vocales ; Vincent Peirani, qui toujours repousse plus loin les possibilités de l’accordéon, cherche à partager avec une inspiration hors du commun sa passion de l’instrument ; le saxophoniste Émile Parisien, dont la presse ne tarit pas d’éloges et qui nous éblouit par son inventivité permanente ; Michael Wollny, le plus fantasque des quatre, est capable de surprendre tout autant son audience que ses partenaires de scène grâce à sa prodigieuse technique pianistique et ses couleurs harmoniques ébouriffantes. Leur but est de capter l’intérêt de tout un chacun, quel que soit son âge, et il semble que ce soit mission accomplie !

Où écouter Michael Wollny, Emile Parisien, Andreas Shaerer et Vincent Peirani

mardi 30 mai à 21h à Jazzdor Strasbourg-Berlin à Berlin (Allemagne)

