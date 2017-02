L'actualité du jazz : Papanosh, un poulet en bouteille et autres facéties

Au sommaire aujourd'hui

Papanosh à la Une : Raphaël Quenehen invité d'Alex Dutilh

en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Jazz au Trésor : Duke Ellington - The Great 1963 Paris Concert

Jazz Agenda :

Jazz Trotter : Lucky Dog au Jacques Pelzer jazz club de Liège

Jazz Bonus : Le Grupetto - 4 nouveaux albums

Prenez cinq musiciens parmi les meilleurs jeunes jazzmen français, accordez-leur un savoir musical encyclopédique, secouez le tout et vous obtiendrez Papanosh. Depuis 2006, ce groupe, membre du collectif rouennais Les Vibrants défricheurs, présente une musique toujours aussi éclatée dans son résultat que cohérente dans sa conception. Se souvenant de l'art décloisonné d'un Art Ensemble of Chicago autant que de l'esprit festif d'un Bernard Lubat, lorgnant parfois du côté de l'Afrique, les musiciens de Papanosh apportent un souffle de fraîcheur à la notion de folklores imaginaires. Avec la danse et le jazz chevillés au corps.

Après le succès critique du précédent album “Oh Yeah Ho !” (Enja Yellowbird, 2015) et de la version agrandie de Papanosh avec deux souffleurs cinq étoiles (Roy Nathanson et Fidel Fourneyron), les rouennais reviennent à la forme quintet pour un album qui synthétise la démarche du groupe depuis 10 ans.

“A Chicken In A Bottle” explose à la figure dès l'ouverture pour ne plus cesser de pétiller, d'un climat assumant l’héritage d’Eric Dolphy à des évocations de folklores imaginaires mâtinés de blues, en passant par une délicate ballade de Nina Simone. Un album bourré d'idées et d'une grande force dramatique qui démontre à quel point Papanosh trace un sillon singulier et passionnant.

Où écouter Papanosh

en Chine du 16 au 27 mars 2017

en Pologne, Lituanie, Estonie, Finlande, République Tchèque, Hongrie, Autriche et Allemagne du 14 avril au 7 mai 2017

Quentin Ghomari (trompette)

Raphaël Quenehen (sax alto, ténor, sopranino, et chant)

Sébastien Palis (orgue B3, wurlitzer, piano et voix)

Thibault Cellier (contrebasse)

Jérémie Piazza (batterie)

Vidéo Papanosh à Porquerolles en 2016

Programmation musicale

Papanosh « A Chicken In A Bottle »

A Chicken In A Bottle (Raphaël Quenehen)

Enja Yellowbird 7772

Papanosh « A Chicken In A Bottle »

Monsieur Shadow (Quentin Ghomari)

Enja Yellowbird 7772

Johnny Hodges, Eddie Heywood, Shelly Manne « On The Sunny Side Of The Street »

On The Sunny Side Of The Street (Jimmy McHugh, Dorithy Fields)

Vogue EPL7004

Knutdut Men « Dunno »

Kukoté (Béla Agoston)

BMC 236

Duke Ellington « The Great 1963 Paris Concert »

Take The ""A"" Train (B. Strayhorn)

Maison du Duke 009

Ensemble Op.cit, Magic Malik « Pavages pour l'aile d'un papillon »

Pavages pour l'aile d'un papillon (Malik Mezzadri)

Onze heures onze 022

Vincent Peirani, Michael Wollny « Tandem »

_Vignette (_Gary Peacock)

ACT 9825-2

Nancy Wilson, Cannonball Adderley « Nancy Wilson / Cannonball Adderley »

Happy Talk (R. Rodgers, O. Hammerstein II)

Capitol

Lucky Dog « Lucky Dog »

Jacky's Method (Yoann Loustalot)

Fresh Sound NT443

Le Grupetto « Joue Sylvain Fournier »

Pingouin (Sylvain Fournier)

Zabirrr 039