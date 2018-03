L'actualité du jazz : Paolo Fresu, la cueillette du jour

Au sommaire aujourd'hui

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Dexter Gordon - The Resurgence of Dexter Gordon

Leur précédent album publié en 2013 – “Desertico” – fut unanimement salué par la critique. Cinq années après, le Paolo Fresu Devil Quartet publie son nouvel album “Carpe Diem” chez Tuk Music/Socadisc. Dans ce nouvel opus, il semble que le Devil soit, cette fois-ci, victime d’une invraisemblable tentation : celle de déposer ses armes du mal et, d’enfin, profiter de la vie… Ce nouveau projet musical, résolument acoustique, est composé de treize pièces originales signées individuellement ou collectivement par les membres du Devil Quartet, plus une reprise.

L’album s’ouvre avec deux très belles compositions (Home et Carpe Diem) du guitariste du quartet, Bebo Ferra, qui initie une véritable conversation musicale avec la trompette et le bugle de Paolo Fresu, le tout magnifiquement encadré et orchestré par les deux autres acteurs de ce quartet diabolique : Paolino Dalla Porta à la contrebasse et Stefano Bagnoli à la batterie.

Le son de Paolo Fresu est empreint d’une telle douceur qu’on est en droit de se demander si le Diable, rompu de répandre le mal, ne serait pas soudainement tenté de troquer son habit de souffrance avec celui d’un ange certes tentateur mais désormais apaisé. Carpe Diem : l’insouciance et le plaisir de jouir de la vie se retrouvent dans la promenade romaine – Un Tema per Roma – composée et magiquement interprétée par Paolo Fresu.

Programmationmusicale

18h06- Paolo Fresu Devil Quartet « Carpe Diem »

Un tema per Roma (Paolo Fresu)

Tuk Music 023

18h12- Paolo Fresu Devil Quartet « Carpe Diem »

Home (Bebo Ferra)

Tuk Music 023

18h17- Art Farmer, Jim Hall « Complete Live Recordings »

Darn That Dream (Burke, Van Heusen)

Gambit 69288

18h23- Till Brönner, Dieter Ilg « Nightfall »

The Fifth of Beethoven (Ornette Coleman)

Okeh 88985492112

18h29- Dexter Gordon « The Resurgence of Dexter Gordon »

Dolo (Charles Coker)

Fresh Sound 944

18h37- David Chevallier, Sébastien Boisseau, Christophe Lavergne « Second Life »

Chauffe (David Chevallier)

Cristal 261

18h42- Nowhere « On My Way »

Ensemble (Ouriel Ellert)

Klarthe 015

18h46- Brad Child « Meets La Section Rythmique »

When I Grow Too Old To Dream (Romberg, Hammerstein)

Autoprod

18h56- Maisha « We Out Here »Inside the Acorn (Jake Long)

Brownswood 5060180323318