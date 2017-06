L'actualité du jazz : Paolo Fresu et Uri Caine, révisent leurs classiques

Au sommaire aujourd'hui

Le trompettiste sarde Paolo Fresu et le pianiste américain Uri Caine nous livrent avec “Two Minuettos” qui paraît chez Tuk Music, le fruit de leur déjà longue collaboration et complicité. En effet, “Two Minuettos”, un album live enregistré à Milan, fait suite à deux précédents albums – “Things” et “Think” – publiés par Blue Note respectivement en 2006 et 2009.

Ce sont à la fois l’appétit d’improvisation du jazz, le talent de Paolo Fresu et Uri Caine et leur ouverture d’esprit artistique qui ont pu permettre de faire coexister sur scène des œuvres aussi variées que celles de J.S Bach, Gustav Mahler, Georges Gershwin, Joni Mitchell, John Lennon et Lucio Dalla. Pour finalement n’en faire qu’un seul répertoire musical, étonnant par sa cohérence.

La douceur, une recherche omniprésente de la mélodie, la fantaisie et la délicatesse de chacune de leurs interventions témoignent au-delà de leur complicité et amitié, d’un grand esprit de simplicité et rigueur artistique qui fait de ce duo une véritable rencontre qui ne sombre jamais dans la confrontation de deux grands talents individuels.

Programmation musicale

Paolo Fresu, Uri Caine « Two Minuettos »

Minuet in G Minor (J.S. Bach)

Tuk Music 016

Paolo Fresu, Uri Caine « Two Minuettos »

Symphony N°1, 3rd Movemùent in D Minor (Gustav Mahler)

Tuk Music 016

McCoy Tyner « Prelude and Sonata »

Prelude in E minor Op. 28, No. 4 (Frederic Chopin)

Milestone 9244-2

Dominique Eade, Ran Blake « Town and Country »

Lullaby / It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding) (Walter Schumann / Bob Dylan)

Sunnyside 1484

Isabelle Olivier « My Foolish Harp »

Wae (Isabelle Olivier, Youn Sun Nah)

Enja 9196

Tony Tixier « Dream Pursuit »

Negative King (Tony Tixier)

Space Time BG 1235

Electric Vocuhila « Kombino Splinto »

Bogie (Maxime Bobo)

Capsule

Brett Gold, New York Jazz Orchestra « Dreaming Big »

Pumpkinhead, P.I. (Brett Gold)

Gold Fox 1701

Harold Land « Inner Peace »

In The Back, In The Corner, In The Dark (Harold Land)

We Want Sounds WWSCD7