L'actualité du jazz : Owen Broder, broderies sur le linge de famille

Au sommaire aujourd'hui

Owen Broder à la Une

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Daniel Humair jeudi 01 mars à 21h au Jazz Club de Thou (17). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

“Heritage” du saxophoniste et compositeur américain Owen Broder paraît le 1er mars chez ArtistShare. Cet album comprend des compositions originales et des arrangements inspirés de la grande tradition musicale américaine, avec des pièces de Ryan Truesdell (fondateur du Gil Evans Project), Jim McNeely, Bill Holman et d’autres compositeurs innovants. Owen Broder offre une nouvelle vision de la tradition américaine, du folk des Appalaches, du bluegrass, des spirituals et du blues avec les yeux du jazz moderne.

Le groupe American Roots Project est composé de Owen Broder aux anches, Sara Caswell, une violoniste qui relie fréquemment les mondes du jazz et de l’Americana, le trompettiste Scott Wendholt, le tromboniste Nick Finzer, le vibraphoniste et percussionniste James Shipp, la pianiste Frank Kimbrough, le bassiste Jay Anderson et le batteur Matt Wilson. Sur trois morceaux, le groupe est rejoint par un trio vocal : Wendy Gilles, Kate McGarry et Vuyo Sotache.

"Les souches de la tradition musicale américaine sont aussi profondes et diverses que les terres de nos ancêtres, écrit Owen Broder dans ses notes de pochette. ”Heritage” célèbre cette diversité et les différentes communautés qui ont contribué à façonner une identité culturelle américaine."

Basé à New York, Owen Broder joue dans différents cercles musicaux en tant que leader et sideman. Son quintet de jazz, Cowboys and Frenchmen, a reçu de très bonnes critiques lors de la parution de “‘Rodeo” en 2015 et “Bluer Than You Think” en 2017. Owen Broder est également membre du tentet de Anat Cohen, du Gil Evans Project de Ryan Truesdell et a joué avec le Globo Trio. Il a tout récemment reçu le Herb Albert Young Jazz Composer Award 2018.

Programmation musicale

Owen Broder « Heritage »

Goin' Up Home (Owen Broder)

ArtistShare 158

Owen Broder « Heritage »

A Wiser Man Than Me (Owen Broder)

ArtistShare 158

Charlie Haden « American Dream »

Prism (Keith Jarrett)

Verve 064096-2

Christy Doran « Undercurrent »

You'd Never Know You Know (Christy Doran)

Intuition 71236

Sidney Bechet « Five Classic Albums Plus »

I Get A Kick Out Of You (Cole Porter)

Avid Jazz 1278

Daniel Humair « Sweet and Sour »

Oppression (Émile Parisien)

Laborie Jazz 19

Franck Avitabile « Short Stories »

Little Monkey (Franck Avitabile)

Dreyfus 46050366902

Josh White « The Color Line »

Uncle Sam Says (Josh White)

Frémeaux FA5654

Adam Nussbaum « The Leadbelly Project »

Old Riley (Huddie Ledbetter)

Sunnyside 1500