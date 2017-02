L'actualité du jazz : Otis Taylor, Noir, c'est noir

Au sommaire aujourd'hui

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Basel Rajoub jeudi 16 février à 20h30 au Théâtre de Vienne (38).

Suite à sa grande œuvre de 2015 « Hey Joe Opus / Red Meat », le nouvel album du visionnaire Otis Taylor, « Fantasizing About Being Black » est une leçon austère et poétique sur le traumatisme historique de l’expérience afro-américaine, depuis les voyages des bateaux négriers jusqu’au Delta du Mississippi. L’auteur fait un retour dans le passé tout en avançant dans le temps de par sa position de musicien.

Il explique que « ce quinzième album est consacré aux différents niveaux de racisme dans le contexte afro-américain. Malheureusement ils ont toujours cours aujourd’hui. L’histoire des afro-américains est l’histoire des Etats-Unis », dit-il.

« Après 15 albums, j’ai rassemblé toutes mes réflexions sur l’injustice raciale et j’ai voulu créer une interprétation musicale des temps modernes. Quand j’ai commencé l’enregistrement l’an dernier, je n’avais aucune idée que ces thèmes seraient encore plus d’actualité maintenant », ajoute-t-il.

Musicalement, Taylor produit un son unique, à la fois pétri de toute la culture afro-américaine et innovant dans son instrumentation et ses arrangements. « J’utilise le banjo et le violon parce que les esclaves dans les plantations jouaient de ces instruments et je voulais inclure la richesse de ces anciennes sonorités dans mes enregistrements. Si vous fermez les yeux, vous pouvez imaginer le passé, et constater que les liens sont totalement pertinents avec ce qui ce passe de nos jours. »

Programmation musicale

Otis Taylor « Fantasizing About Being Black »

Twelve String Mile (Otis Taylor)

Inakustik 9147

Otis Taylor « Fantasizing About Being Black »

Walk On Water (Otis Taylor)

Inakustik 9147

Muddy Waters « Folk Singer »

My Home Is In The Delta (McKinley Morganfield)

Chess 12027

Robert Randolph and The Family Band" « Got Soul »

I Thank You (Isaac Hayes, David Porter)

Sony Masterworks

Mal Waldron « The Opening »

Die Fludel (Mal Waldron)

Futura GER 20

Basel Rajoub « The Queen of Turquoise »

The Queen of Turquoise (B. Rajoub, K. Adnawi, A. Piccioni)

Jazz Village 570123

Etienne Mbappé and The Prophets « How Near, How Far »

Milonga in 7 (To Astor Piazzola) (Etienne Mbappé)

Abstract Logix 055

Yosuke Onuma « Jam Ka Deux »

Songe Mwen (Jacques Schwarz-Bart)

Flyway 2126

Eric Dolphy « Far Cry »

Miss Ann (Eric Dolphy)

New Jazz 8270

Jean-Michel Davis « Vibraphone Jazz »

Too Blue (Victor Feldman)

Frémeaux 8534

Awek « Long Distance »

Don't Leave me All Alone (Bernard Sellam)

Awek 3341348432731