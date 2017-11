L'actualité du jazz : Oscar Peterson vu par…

Au sommaire aujourd'hui

Un coffret spécial de 3 CD “Oscar, With Love” avait été enregistré en 2015 (et publié au printemps suivant) pour fêter le 90ème anniversaire du légendaire pianiste Oscar Peterson (1925-2007). Pour honorer son défunt mari, Kelly Peterson avait rassemblé les plus célèbres artistes de jazz dans le monde pour jouer et enregistrer sur le très prisé piano personnel d’Oscar. Une édition collector “Deluxe”, comprenant en plus du coffret de 3 CD de l’édition “standard”, un livret commémoratif de plus de 100 pages avait été publiée confidentiellement sur le label Two Lions. Mack Avenue vient de rééditer ce magnifique projet le 17 novembre 2017, juste avant l’anniversaire des 10 ans de la disparition de Peterson, le 23 décembre. Une nouvelle édition limitée de 5 vinyls est prévue en 2018.

“Oscar, With Love” comprend non seulement des compositions inédites de Peterson, mais surtout l’ensemble a été enregistré dans le propre studio de Peterson sur son piano Bösendorfer Imperial. “Oscar adorait son piano” explique Kelly Peterson, producteur exécutif du projet. “_C’est l’un des meilleurs instruments dans le monde. Oscar l’a minutieusement choisi à l’usine Bösendorfer de Vienne en 1981. Il n’a jamais été entendu publiquemen_t.” Un grand soin a été pris pour enregistrer la performance de tous ces grands artistes et magnifier le son du piano de Peterson.

La session présente Oscar Peterson comme compositeur et comprend des premières mondiales de plusieurs pièces qu’il a écrites mais jamais enregistré; les compositions ont été récupérées dans la bibliothèque d’Oscar pour ce projet. L’essentiel des musiques ici rassemblées ont été écrites soit par Peterson, soit pour lui par certains de ses proches amis musiciens. Ce sont ces amis et collègues qui jouent sur l’enregistrement. A eux tous, ils ont glané plus de 30 Grammy Awards, Latin Grammy, Oscars, Golden Globes aux États-Unis, British Academy of Film and Television Art en Grande Bretagne et plusieurs Juno Awards au Canada.

La liste des participants comprend quelques uns des meilleurs musiciens de jazz au monde : Chick Corea, Monty Alexander, Ramsey Lewis, Kenny Barron, Benny Green, Oliver Jones, Makoto Ozone, Renee Rosnes et Bill Charlap. Chick Corea a écrit et joué une nouvelle composition (appelée One For Oscar) spécialement pour ce projet. En plus, le compositeur arrangeur et ami de Peterson, Michel Legrand, a contribué à deux pièces du recueil.

Autres contributeurs notables, la pianiste et chanteuse Audrey Morris, et le pianiste, producteur et ami Lance Anderson. Audrey Morris, amie proche de Peterson, est célèbre dans la communauté musicale de Chicago depuis plus de soixante ans. Par ailleurs, la performance de Lance Anderson sur le morceau blues écrite pour lui par Peterson, est l’une des créations de cet enregistrement.

Peterson était connu pour son soutien aux jeunes musiciens. “Oscar, With Love” perpétue cette tradition en présentant des jeunes musiciens exceptionnels : Gerald Clayton, Hiromi, Justin Kauflin, et Robi Botos.

Bien qu’il s’agisse principalement d’enregistrement de piano solo, certaines pièces sont accompagnées par l’associé et ami de longue date de Peterson, le bassiste Dave Young.

“Tous les artistes ont voyagé jusqu’au studio de Oscar pour faire partie du projet.” raconte Kelly Peterson. “j’ai été impressionnée de leur respect pour Oscar. Chacun d’entre eux a exprimé son humilité et l’honneur d’être présents dans “l’antre sacrée” du studio d’Oscar”. Kelly Peterson ajoute que son intention n’est pas seulement d’honorer la mémoire de son défunt mari, mais aussi celle de son ami cher, manager, impresario et producteur, Norman Granz. D’où le nom du label d’origine, Two Lions…