L'actualité du jazz : Organic Trio, le groove transatlantique

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Pan-G + Contrepoint Etendu vendredi 27 janvier à 20h30 à la Dynamo de Banlieues Bleues à Pantin (93) . Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

Depuis sept ans, le groove communicatif, le sens musical et les compositions d’Organic Trio captivent fans européens et américains. De manière naturelle, sans artifice, les trois musiciens sont parvenus à renouveler les possibilités du trio avec orgue Hammond B3, guitare et batterie. Un grand classique né dans les années 50. Certes, comme leurs illustres prédécesseurs, ils swinguent et sont funky, mais savent aussi s’aventurer avec enthousiasme dans l’aérien, l’émouvant, voire l’empathique. Mieux : l’Organic Trio a une sorte de sixième sens, celui qui ne se manifeste que lorsque des âmes soeurs se retrouvent après des années de concerts et de tournées.

Le nouvel opus d’Organic Trio, “Saturn’s Spell”, place la formule orgue/guitare/batterie sur une orbite musicale rarement explorée dans cette configuration. Enregistré par une équipe de production de haute tenue (plus d’une cinquantaine de Grammy à eux tous), ce CD rassemble dix compositions originales qui surprennent l’auditeur; le détail sonore capture les nuances de la performance et l’émotion des musiciens. “Saturn’s Spell” apporte une fraîcheur dans l’écriture et une nouvelle dynamique, évoquant parfois le Lifetime de Tony Williams ou la sophistication harmonique de Larry Young tout en “sonnant“ comme aucun autre trio avec orgue.

Où écouter l'Organic Trio

samedi 11 mars de 19h30 à 21h30 au Duc des Lombards à Paris (75) pour la parution de l'album « Saturn's Spell » chez Jazz Family.

Brian Seeger (guitare)

Jean-Yves Jung (orgue)

Paul Wiltgen (batterie)

Programmation musicale

Organic Trio« Saturn's Spell »

Johnny Young (Jean-Yves Jung)

Jazz Family 007

Organic Trio « Saturn's Spell »

Quirky (Paul Witgen)

Jazz Family 007

Jimmy Smith « A New Sound, A New Star, At The Organ »

The Champ (Jimmy Smith)

Blue Note 1514

Jay Jay Johnson « First Place »

Be My Love (N. Brodszky, S. Cahn)

Columbia 1030

Pan-G « Futurlude »

M'Baracudja (Alois Benoit)

Loo Collectif 122

Minino Garay « Vamos »

Como se dice en Cordobès (M. Garay, P. Bertrand, K. Johansen)

Viavox 30106065

Madness Tenors « Be Jazz For Jazz »

Nobody's Perfect (Mario Stantchev)

Cristal

Pierre Durand « Chapter two : Libertad ! »

Self Portrait, La danse du voyage (Pierre Durand)

Les disques de Lily

Thomas de Pourquery « Supersonic / Chauve Power »

4x4 (Andy Emler)

La Huit 3760123579797