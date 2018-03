L'actualité du jazz : Omri Mor, à la recherche du temps présent

Au sommaire aujourd'hui

Omri Mor à la Une

à la Une 10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale complète. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Dexter Gordon - The Resurgence of Dexter Gordon

Bercé très jeune par la musique du Moyen-Orient et très tôt formé à la musique classique puis au jazz, Omri Mor est un jeune pianiste virtuose au jeu scintillant, dont les influences multiples parfaitement maîtrisées révèlent un talent pianistique hors normes.

Repéré très vite par Avishai Cohen (contrebasse) pour son impressionnante virtuosité et sa grande connaissance de la musique arabo-andalouse, du chaâbi et du jazz, celui-ci l’engage pour tourner avec lui en trio et ils se produiront ensemble dans le monde entier.

C’est sous la direction artistique du batteur/percussionniste algérien Karim Ziad qu’il enregistre ce premier album « It’s About Time !» qui paraît chez Naïve, entouré d’un casting d’exception : Avishai Cohen à la contrebasse, Michel Alibo à la basse électrique et Karim Ziad à la batterie.

Si le répertoire est composé majoritairement d’originaux où se révèlent un grand talent de compositeur, un incroyable sens du jeu et de la mélodie, le morceau Marrakech (Hamid Zahir) nous entraîne vers des contrées nouvelles et des rythmes endiablés, qui donnent à son piano des ailes de swing et de liberté.

Omri Mor, pianiste né en 1983, à Jérusalem, est très vite attiré par des styles de musique différents. Il étudie la musique classique à la Jerusalem Rubin Academy of Music, avec des professeurs comme Benjamin Oren, Dr. Assaf Zohar ou la légende du saxophone Arnie Lawrence, le piano jazz avec Slava Ganelin et Mme Shoshana Cohen pour le piano classique.

Depuis l'âge de 14 ans, il suit les cours du joueur de oud Nino "Elmaghribi" Biton, qui lui apprend l'essentiel de la musique arabo-andalouse et le chaâbi algérien. Il remporte cinq fois de suite la plus importante bourse offerte par la fondation de musique Israël-Amérique. Omri se produit avec des artistes majeurs du jazz israéliens comme Avishai Cohen (basse), Avishai Cohen (trompette), Omer Avital, Eli Degibri et collabore avec des artistes internationaux comme Marlon Browden, Marcus Baylor, Philip Harper, Keon Harold, J.D. Allen, Jay Rodriguez, Marc Miralta ou Raynald Colom. De plus, il a joué avec le Israeli Philharmonic Orchestra et avec le Ra'anana Symphonette Orchestra.

lien d’écoute Qobuz

Où écouter Omri Mor

mercredi 18 et jeudi 19 avril à 21h au Sunside à Paris (75) pour la sortie de l’album « It’s About Time !» chez Naive - Concert enregistré pour Jazz Club de Yvan Amar.

Omri Mor (piano)

Michel Alibo (basse)

Gilad Abro (contrebasse)

Karim Ziad (batterie)

Programmation musicale

18h06- Omri Mor « It's About Time ! »

Dawn (Omri Mor)

Naïve

18h12- Omri Mor « It's About Time ! »

Ramel Maya (Omri Mor)

Naïve

19h19- Avishai Cohen « Adama »

Ora (Avishai Cohen)

Stretch 90152

18h24- Fonnesbæk & Kauflin « Synesthesia »

Synesthesia (Thomas Fonnesbæk)

Storyville 1014310

18h32- Dexter Gordon « The Resurgence of Dexter Gordon »

Affair in Havana (Charles Coker)

Fresh Sound 944

18h41- Simon Martineau « One »

Phobos (Simon Martineau)

We See Music 006-18

18h46- Julien Marga « Hypnosis »

Tonga Soa (Julien Marga)

Autoprod 657968386518

18h50- Hammond Legend « Black Magic Woman »

Europa (Santana, Coster)

Must

18h54- Curtis Salgado, Alan Hager « Rough Cut »

I Will Not Surrender (Curtis Salgado, Alan Hager)

Alligator 4980