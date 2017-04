L'actualité du jazz : Omer Klein et les somnambules

Au sommaire aujourd'hui

Omer Klein à la Une



Jazz au Trésor : The Four Brothers - Together Again

Jazz Agenda : semaine du 03 au 09 avril 2017

Jazz Culture : A Love Supreme de Anne Teresa de Keersmaker et Salva Sanchis



Jazz Bonus : Bobby Enriquez

Omer Klein

Avec “Sleepwalkers”, le « maître-pianiste » israélien Omer Klein présente son septième album et son premier pour Warner Music. Klein, dont la musique est « sans frontières » ( New York Times) et « fluide et sensuelle » (Bavarian Broadcasting), a enregistré sa nouvelle oeuvre en trio avec les fidèles Haggai Cohen-Milo à la basse et Amir Bresler à la batterie. “Tout ce que nous jouons est défini par une immense proximité. Notre amitié de longue date possède son propre son. Nous avons trouvé notre propre manière de penser et de jouer”, explique Klein. “Amir et Haggai ne sont pas que de simples collaborateurs sur cet album, ils incarnent cette musique autant que moi-même.”

Ces treize morceaux originaux, tous composés par (ou en collaboration avec) le leader du groupe, sont à la fois majestueux et profondément originaux. Ils soulignent également d’une manière impressionnante la pertinence et la beauté de ce trio dans le jazz contemporain.

Où écouter Omer Klein ?

13, 14 et 15 avril (2 sets : 19h30 et 21h30 chaque soir) au Duc des Lombards à Paris (1er)

Programmation musicale

Omer Klein « Sleepwalkers »

Sleepwalkers (Omer Klein)

Warner 190295890896

Omer Klein « Sleepwalkers »

Blinky Palermo (Omer Klein)

Warner 190295890896

Chick Corea « Trio Music »

Trio Improvisation (Corea, Vitous, Haynes)

ECM 1232/33

Phronesis « The Behemoth »

OK Chorale (Ivo Neame)

Edition 1085

The Four Brothers « Together Again »

Ten Years Later (Al Cohn)

RCA Legacy 88985407222

The Glossy Sisters « Babillages »

I’d rather be an old man’s sweetheart (C. Carter, G. Jackson, R. Moore)

Label X 252

Antonio Faraò « Eklektik »

I Send To YouX (Antonio Faraò)

Warner 5054197610424

Les Doigts de l'Homme « Le Cœur des vivants »

4 BC (Olivier Kikteff)

Lamastrock 114381

EYM Trio « Khamsin »

Bengaluru (Elie Dufour)

Kollision Prod 3521383440704

John Coltrane « A Love Supreme »

Acknowledgement (John Coltrane)

Impulse 0602547489470

Bobby Enriquez

Just One Of Those Things (Cole Porter)