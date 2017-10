L'actualité du jazz : Oded Tzur, New-York - New Delhi, escale à Tel-Aviv

Au sommaire aujourd'hui

Oded Tzur à la Une

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Nancy Wilson, Cannonball Adderley

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de EJ Strickland samedi 28 octobre à 21h au Crescent à Mâcon (71). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

“Translator’s Note” de Oded Tzur vient de paraître chez Yellow Bird/l’Autre Distribution.

En 2012, Oded Tzur répéte à Brooklyn avec Shai Maestro, Petros Klampanis et Ziv Ravitz. La connection immédiate entre les quatre musiciens a mené à la création du Oded Tzur Quartet, un groupe qui explore les relations entre les règles du jazz et l’architecture mélodique de la musique indienne.

Oded Tzur est un saxophoniste, compositeur et leader, basé à New York. Son travail s’inspire de la musique classique indienne et du jazz, et explore les connections fondamentales entre les différentes traditions musicales. Tzur est également responsable du développement du “Middle Path”, une technique du saxophone qui étend les capacités microtonales de l’instrument.

Issu de la scène jazz de Tel Aviv, le parcours musical d’Oded Tzur a été une formation rigoureuse dans un certain nombre de styles musicaux. Sa curiosité pour la musique improvisée l’a mené à découvrir la musique classique indienne, qui est devenu l’objet principal de son travail. Afin de poursuivre les rares occasions de jouer de la musique indienne - un style profondément basé sur la microtonalité - sur un instrument occidental comme le saxophone, Tzur a consacré près de 10 années de son travail à développer la portée microtonale de l’instrument.

Shai Maestro a déjà laissé son empreinte dans le monde du jazz. Après avoir joué, tourné et enregistré pendant 5 ans avec le contrebassiste Avishai Cohen, Shai Maestro est retourné à New York, où il a trouvé son trio. Le pianiste a un emploi du temps chargé, jouant autant en leader qu’en sideman. Il a partagé la scène avec des musiciens de renommée mondiale comme Jorge Rossy, John Patitucci, Nate Smith, Kendrick Scott, Scott Colley, Jimmy Green et beaucoup d’autres.

Petros Klampanis, décrit par JazzTimes comme un “formidable bassiste et compositeur”, a grandi sur l’île grecque de Zakynthos, entouré par l‘influence des musiques méditerranéennes et balkaniques. Depuis son arrivée à New York en 2008, Petros Klampanis a joué aux côtés de musiciens renommés comme le saxophoniste Greg Osby, le pianiste Jean-Michel Pilc ou le batteur Ari Hoenig.

Ziv Ravitz est né en Israël dans une famille de musiciens. Il a commencé la musique très tôt et a joué plusieurs instruments avant de se focaliser sur la batterie. Il a commencé sa carrière professionnelle à 13 ans. Depuis son arrivée aux USA en 2000, Ravitz est devenu un des batteurs les plus recherchés de la scène new yorkaise, jouant avec des artistes comme Hal Crook, Joel Frahm, Joe Lovano, Ralph Alessi, George Garzone, Ben Monder, Avishai Cohen, Omer Avital, Aaron Goldberg, Aaron Parks, Esperanza Spalding… Ziv Ravitz est également le partenaire régulier du pianiste Yaron Herman.

Où écouter Oded Tzur

samedi 02 décembre à 20h au Yardbird Suite à Edmonton (Canada)

lundi 19 février 2018 à 19h30 et 21h30 au Duc des Lombards à Paris (75)

samedi 24 février 2018 à l'Opus Jazz Club à Budapest (Hongrie)

Oded Tzur - tenor saxophone

Nitai Hershkovits - piano

Or Bareket - bass

Ofri Nehemya - drums