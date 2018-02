L'actualité du jazz : nOx.3 & Linda Olah, la tierce augmentée

Au sommaire aujourd'hui

nOx.3 et Linda Olah à la Une

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Etta James - Five Classic Albums

La traduction française du titre suédois « Inget Nytt. » ? « Rien de nouveau » ! L’album, qui parait chez Ilona Records affiche, il faut l’avouer, un intitulé atypique pour un disque. Il dépeint avec concision le travail du groupe nOx.3 et Linda Oláh qui, sans prétendre réinventer la musique, affirme son point de vue à la fois complexe et singulier. « Inget Nytt. » est un album collégial, à la croisée des pratiques, des influences et des personnalités de chaque membre. L’arrivée de Linda Oláh en 2016 a redistribué les cartes précédemment réparties entre les membres de nOx.3. Le groupe avait été créé en 2013 autour de Rémi Fox (saxophones), Nicolas Fox (batterie) et Matthieu Naulleau (piano), accompagnés par leur ingénieur du son Valérian Langlais.

« Avec l’ajout d’une voix, chacun sonne différemment. Nous avons trouvé un son plus collectif, autour d’un même objectif : celui de créer de la musique à cinq en laissant de la place à chacun d’entre nous, en tenant compte de nos différentes directions artistiques. Le but était de créer un mélange unique, sur lequel il est difficile d’attribuer une étiquette », explique Nicolas Fox.

Le pari de nOx.3 et Linda Oláh est audacieux et réussi : c’est avec une innocente impertinence qu’ils livrent une musique curieuse, ouverte sur le monde, aux multiples visages et influences. Ainsi, loin des carcans stylistiques, ils mêlent onirisme, boucles électroniques expérimentales et couleurs jazz, spontanéité sensible et distance froide. Les textes de Linda Oláh, Clément Bertrand et Matthieu Naulleau viennent enrichir, par l’élégance de leur interprétation, un univers sonore déjà étoffé. Après « Waï Nox » (Collectif Loo, 2015) et « Nox Tape » (JazzVillage, 2016), nOx.3 poursuit son indépendance musicale avec Linda Oláh. La liberté du son et de la création sont là, toujours formulées au pluriel, avec audace, singularité et modernité.

Programmation musicale

nOx.3 et Linda Olah « Inget Nytt. »

Signs (nOx.3 et Linda Olah)

Ilona Records LIR8397156

nOx.3 et Linda Olah « Inget Nytt. »

Mid Descension (nOx.3 et Linda Olah)

Ilona Records LIR8397156

Jan Garbarek « Twelve Moons »

Psalm (Trad, arr. Garbarek, Elling Hansen)

ECM 1500

Etta James « Five Classic Albums »

Don't Cry, Baby (Unger, Bernie, Johnson)

Avid Jazz 1264

Romain Pilon « Copper »

The Quiet Ones (Romain Pilon)

Jazz and People

Chet Baker « Live at Ronnie Scott's »

Send In The Clowns (Sondheim)

Wadham Films 003

Olivier Ker Ourio, Danyel Waro « Sominnkér »

Gardyin volkan (Olivier Ker Ourio, Danyel Waro)

Cobalt 09359-2

Mélanie Dahan « Keys »

Star Eyes (Gene DePaul)

Backstage Production 3103

Remi Masunaga, David Patrois « Around Goldberg Variations »

Afro One (Var. 1) (J.S. Bach, arr. David Patrois)

Arts et Spectacles 161204

Lisa Hilton « Escapism »

Hot Summer Samba (Lisa Hilton)

Ruby Slippers 1022